Iliad e WINDTRE, due dei principali operatori del settore di telefonia in Italia, hanno annunciato la nascita della nuova joint venture paritetica denominata Zefiro Net s.r.l. Il capitale sociale è equamente suddiviso tra le due aziende. L’obiettivo della società è quello di gestire in modo congiunto le rispettive reti di telefonia mobile nelle aree a bassa densità di popolazione del territorio italiano. La nascita della nuova joint venture ha già ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle Autorità competenti.

Il progetto di Iliad e WINDTRE prende vita con la nascita di Zefiro Net: la nuova joint venture paritetica punta a portare l’accesso ad Internet in mobilità e ad alta velocità in tutte quelle aree meno popolate in Italia. I due operatori condivideranno e gestiranno in modo congiunto le rispettive reti di telefonia mobile in queste aree con l’obiettivo di semplificare l’accesso ad Internet.

In questo modo, Zefiro Net punta ad accelerare la diffusione dei servizi di telefonia mobile, portando anche il 5G ad un numero sempre maggiore di utenti, anche nelle aree suburbane e rurali. La collaborazione tra Iliad e WINDTRE, evidenziano i due operazioni, porterà notevoli benefici in termini di servizi di banda ultra larga in tutte quelle aree in cui la joint venture sarà attiva (al momento, però, non ci sono informazioni precise in tal senso).

Stando a quanto descritto nel comunicato stampa ufficiale, Zefiro Net ha acquistato la proprietà e la gestione tecnica per conto di Iliad e WINDTRE di tutta l’infrastruttura fisica necessaria per la fornitura dei servizi radiomobili. La nuova società si occuperà di gestire un’area in cui risiede circa il 26,8% della popolazione italiana. Ulteriori dettagli in merito alle attività di Zefiro Net arriveranno, di certo, nei prossimi mesi.

