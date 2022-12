Iliad annuncia quest’oggi una nuova offerta mobile, pensata per accogliere al meglio l’anno nuovo: si tratta di Iliad FLASH 120 2023, una proposta ricca di giga che include chiamate illimitate e SMS illimitati, attivabile anche dai già clienti. Scopriamola più da vicino, come si può attivare ed entro quando.

Iliad FLASH 120 2023 anticipa l’anno nuovo a 7,99 euro al mese

La nuova offerta di Iliad, chiamata FLASH 120 2023, comprende 120 giga di Internet in 4G/4G+, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese. Include 8 giga da utilizzare in roaming all’interno dell’Unione Europea e, come sempre, punta sull’assenza di costi nascosti e di vincoli, due caratteristiche che hanno contraddistinto l’operatore fin dalla sua nascita. Contrariamente a quanto il nome possa portare a pensare, l’offerta è già attivabile sin da oggi, e lo rimarrà per meno di due settimane: la nuova tariffa può essere sottoscritta entro le 10:00 del 10 gennaio 2023 online sul sito Iliad, tramite Simbox nei 31 Flagship Store e in tutti gli Iliad Corner sparsi per l’Italia.

Chi è già cliente Iliad con un’offerta Voce, Giga 30, Giga 40, Giga 50, Giga 80 o Flash 100 (da 7,99 euro), può richiedere l’attivazione di FLASH 120 2023 per aumentare il pacchetto di giga a disposizione. Per fare richiesta basta accedere alla propria Area Personale, utilizzando le credenziali di accesso e selezionando “La mia offerta > Cambio offerta“.

Per attivare Iliad FLASH 120 2023 dal sito dell’operatore è sufficiente seguire il link qui in basso e i vari passaggi guidati:

Attiva Iliad FLASH 120 2023

