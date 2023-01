In occasione del lancio di Google Pixel Watch il colosso di Mountain View ha promesso che nel corso dell’inverno il suo primo smartwatch si sarebbe arricchito della funzionalità Fall Detection e, in effetti, pare che il suo team di sviluppatori abbia iniziato a metterla a disposizione dei primi utenti.

Stando a una segnalazione, dopo aver ripristinato il dispositivo, a un possessore di Google Pixel Watch è stato chiesto di configurare il rilevamento delle cadute per “ottenere aiuto rapidamente dopo una brutta caduta consentendo all’orologio di chiamare il contatto principale”.

Su Google Pixel Watch arriva una funzionalità attesa

Pare che tale funzione sia stata implementata con un aggiornamento lato server, in quanto la versione software che l’utente in questione ha sul suo smartwatch è quella rilasciata a dicembre (ossia la buid RWD9.220429.070).

Su Google Pixel Watch la funzione relativa al rilevamento delle cadute si trova all’interno del menu delle Impostazioni e più precisamente nella sezione Sicurezza ed emergenza, subito dopo la voce SOS emergenze.

Riferimenti a tale funzionalità sono presenti anche nella companion app, nella quale viene così presentata:

Il rilevamento delle cadute e le chiamate di emergenza internazionali non sono disponibili in tutte le aree. La funzione di chiamata di emergenza internazionale richiede Google Pixel Watch con 4G LTE. Il rilevamento delle cadute, l’SOS di emergenza e le chiamate di emergenza internazionali dipendono dalla connettività di rete e da altri fattori e potrebbero non essere affidabili per le comunicazioni di emergenza o disponibili in tutte le aree o lingue. Il rilevamento delle cadute potrebbe non rilevare tutte le cadute. La chiamata automatica ai servizi di emergenza non è disponibile in tutti i Paesi.

Google deve ancora annunciare ufficialmente il lancio di questa funzione, che probabilmente al momento è in fase di test. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View per scoprire quando sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.