Trovare il tempo per raggiungere degli obiettivi prefissati risulta spesso difficile nonostante i buoni propositi, ma da oggi potete provare l’app Goaly AI Habit Tracker che si propone come un’assistente in grado di apprendere le vostre abitudini per organizzarvi le attività integrandosi con Google Calendar.

Goaly AI Habit Tracker è il compagno ideale per Google Calendar

Lo scopo di Goaly è di aiutare l’utente a trovare il tempo per gli obiettivi ritenuti importanti, dal parlare con la mamma, all’esercizio fisico o al ritaglio di tempo per se stesso.

In pratica basta aggiungere un obiettivo personale, come “correre tre volte a settimana”, e l’app aggiungerà automaticamente gli eventi nel calendario al momento giusto utilizzando un algoritmo intelligente che apprende le vostre abitudini.

Previous Next Fullscreen

Goaly può essere un sostituto completo per gli obiettivi del calendario di Google e non solo e offre la possibilità di spuntare gli obiettivi raggiunti direttamente da Google Calendar, inoltre l’app permette di tracciare i progressi dei propri obiettivi con grafici e notifiche.

Goaly AI Habit Tracker è disponibile per Android gratuitamente ed è supportata dalla pubblicità rimovibile passando alla versione Premium, che inoltre sblocca tutte le funzionalità, al prezzo di 13,99 euro una tantum, oppure al costo di 1,79 euro al mese o 7,49 euro l’anno.

L’app è rintracciabile nel Play Store di Google utilizzando il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

Da non perdere: Migliori smartphone Android