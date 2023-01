Sin dal rilascio da parte di Google della versione stabile di Android 13 lo scorso agosto, tutti i principali produttori di smartphone si sono messi al lavoro per aggiornare i propri principali modelli e tra questi ovviamente vi è anche OPPO.

Il popolare produttore asiatico nelle scorse ore ha svelato quali dei suoi smartphone riceveranno nel corso del primo trimestre del 2023 l’atteso aggiornamento che porterà con sé ColorOS 13, nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda basata su Android 13.

Ecco la roadmap di OPPO per l’aggiornamento ad Android 13

Si inizia il 12 gennaio, giorno a partire dal quale sarà dato il via alle procedure di aggiornamento per sei smartphone:

OPPO Find X2 Pro

OPPO Find X2

OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition

OPPO Find X2 League of Legends Edition

OPPO Ace2

OPPO Ace2 EVA Limited Edition

Il 13 gennaio arriverà quindi il turno di altri due smartphone:

OPPO K10x 5G

OPPO K10 Pro 5G

Infine, il 31 gennaio riceveranno Android 13 i due seguenti tablet:

OPPO Pad

OPPO Pad Artist Limited Edition

A gennaio, a partire dall’11, il team di OPPO darà il via al rilascio della versione beta di ColorOS per alcuni smartphone: stiamo parlando di OPPO Reno7 5G, OPPO Reno7 New Year Edition, OPPO K9s e OPPO K10 Vitality Edition.

Nel corso del mese di febbraio OPPO darà il via ai programmi beta di ColorOS 13 per OPPO Reno5 K 5G e OPPO K9 mentre a marzo sarà il turno di OPPO K9 Pro 5G, OPPO K9x 5G e OPPO A55 5G.

In sostanza, i primi 3 mesi del 2023 si preannunciano piuttosto “caldi” per il team di sviluppatori del produttore cinese.

Tra le principali novità introdotte con ColorOS 13 vi sono modifiche grafiche, la funzionalità Always-on-display, più possibilità di personalizzazione, miglioramenti per il multitasking e la modalità con schermo diviso e miglioramenti per quanto riguarda privacy e sicurezza.

