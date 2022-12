La gamma di smartphone Motorola si prepara a registrare il debutto del nuovo Motorola ThinkPhone, smartphone strettamente collegato alla gamma di notebook ThinkPad di Lenovo, azienda che, ricordiamo, è proprietaria del brand Motorola. Il progetto è in fase avanzata di sviluppo e si prepara a fare il suo debutto nel corso della prima parte del prossimo anno.

In merito al nuovo Motorola ThinkPhone, in queste ore, sono emersi una serie di importanti aggiornamenti che vanno a chiarire diversi dettagli in merito alle specifiche tecniche e alle funzionalità software del nuovo smartphone. Da segnalare anche l’arrivo di una serie di nuovi render dedicati allo smartphone che ci svelano il design dello smartphone. Ecco tutti i dettagli:

Motorola ThinkPhone, ecco i primi render

Il futuro Motorola ThinkPhone è il protagonista delle indiscrezioni di oggi. Lo smartphone si prepara al debutto e, in queste ore, si mostra online con una serie di nuovi render che provengono direttamente dal materiale di marketing realizzato dall’azienda e trapelato in rete grazie all’insider Snoopy Tech.

Le immagini, che trovate in alleato nella galleria qui di seguito, ci mostrano uno smartphone con display piatto e con un tasto rosso presente su uno dei bordi della scocca. Al momento, non sono chiarire le funzionalità di questo tasto che, in ogni caso, rappresenta un richiamo diretto al classico design dei ThinkPad ed al tasto rosso incastonato tra i tasti della tastiera, il cosiddetto TrackPoint, vero e proprio elemento identificativo della serie. Da segnalare anche la presenza del logo “ThinkPhone” sulla back cover dello smartphone.

Dai render che anticipano l’arrivo del nuovo Motorola ThinkPhone, inoltre, emerge la presenza di diverse funzionalità software esclusive, mirate a collegare lo smartphone ad un laptop Lenovo (probabilmente non solo ai ThinkPad ma a qualsiasi modello della gamma Lenovo). Non si tratta di una novità in ambito Windows (la stessa Microsoft mette a disposizione l’app Il mio telefono mentre altri produttori, come Samsung, hanno realizzato suite specifiche).

Il nuovo ThinnkPhone, in ogni caso, porrà l’accento sulla produttività e sull’integrazione con il proprio notebook Lenovo. Di conseguenza, Motorola dovrebbe presentare svariate funzionalità software esclusive, con l’obiettivo di incrementare la potenzialità del suo smartphone che punta a rappresentare un’alternativa “Pro” a tutti i principali top di gamma del mercato Android.

Dal punto di vista del design, il nuovo Motorola ThinkPhone potrà contare su di un display con un foro per la fotocamera anteriore, posizionato centralmente, e su di un modulo per le fotocamere posteriore a forma quadrata. Il comparto fotografico integrerà una fotocamera posteriore da 50 Megapixel oltre ad un sensore ultra-grandangolare ed uno per le macro che dovrebbero presentare, rispettivamente, una risoluzione di 13 Megapixel e 2 Megapixel.

A gestire il funzionamento del nuovo smartphone di Motorola troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Non ci sarà, quindi, il nuovo Snapdragon 8 Gen 2 ma le prestazioni saranno ugualmente al top. Il SoC sarà supportato da varie combinazioni di RAM e storage, fino ad un massimo di 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Da segnalare anche il supporto alla ricarica rapida da 68 W ed alla ricarica wireless da 15 W. Al momento, non è chiaro quale sarà la capacità della batteria dello smartphone. Lo smartphone, come lascia intendere anche uno dei render apparsi online in queste ore, dovrebbe presentare una certificazione di impermeabilità.

A completare la scheda tecnica del nuovo Motorola ThinkPhone troveremo un display da 6,6 pollici con pannello OLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di ben 144 Hz. Lo smartphone dovrebbe presentare dimensioni pari a 158,7 x 74,4 x 8,3 mm con un peso complessivo di 189 grammi. Lato software troveremo Android 13 “di serie” oltre a tutte le personalizzazioni software firmate Motorola e mirate all’integrazione con i notebook Lenovo.

Quando debutterà il nuovo Motorola ThinkPhone? Appuntamento al CES 2023

Al momento, nonostante i tantissimi rumor, non ci sono informazioni precise in merito alla data di lancio del nuovo Motorola ThinkPhone. Lo smartphone potrebbe essere svelato in via ufficiale in occasione del CES 2023, al via il prossimo 5 di gennaio a Las Vegas. Ulteriori conferme in questo senso potrebbero, quindi, emergere nel corso dei prossimi giorni. Ricordiamo che Lenovo ha già anticipato diverse novità per la serie ThinkPad al CES 2023.

Per quanto riguarda l’arrivo sul mercato, invece, possiamo ipotizzare un avvio delle vendite per le prime settimane del 2023 o, al massimo, per la fine del primo trimestre del 2023. Resta da capire se il nuovo ThinkPhone arriverà o meno anche in Italia. Maggiore chiarezza dovrebbe essere fatta in occasione della presentazione ufficiale che, come detto, potrebbe arrivare la prossima settimana. Ne sapremo di più, quindi, a breve.

