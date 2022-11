Oltre ad aggiornare l’aspetto degli smartphone della serie Galaxy S, il colosso sudcoreano sta rinnovando anche i dispositivi della serie Galaxy A. Oggi sono trapelati dei render di Samsung Galaxy A34 che rivelano soprattutto il presunto design della sua fotocamera posteriore.

Samsung Galaxy A34 potrebbe ricevere una fotocamera esteticamente simile a quella dei modelli premium

Stando alle immagini trapelate Samsung starebbe introducendo design molto semplice per la fotocamera posteriore di Galaxy A34 che assomiglia a quello adottato per i suoi dispositivi più costosi, poiché gli obiettivi emergono singolarmente dalla cover posteriore.

Frontalmente non si notano novità di design, in quanto il dispositivo è raffigurato con bordi arrotondati e un notch a goccia, una soluzione tipicamente utilizzata per gli smartphone Android economici.

Il mento appare leggermente più spesso rispetto alle restanti cornici, tuttavia sembra meno alto rispetto ai modelli della generazione precedente.

Il bordo destro di Samsung Galaxy A34 racchiude sia i bilancieri del volume che il tasto di accensione che potrebbe integrare lo scanner di impronte digitali. Nella parte inferiore è possibile vedere la porta USB di tipo C, il jack per cuffie da 3,5 mm e un microfono, mentre il vassoio della scheda SIM si trova sul bordo superiore.

Il pannello posteriore appare sfumato con i tre obiettivi posizionati verticalmente in alto a sinistra insieme al flash LED.

Secondo le informazioni fornite dal leaker, Samsung Galaxy A34 misurerebbe 161,3 x 77,7 x 8,2 mm e offrirebbe un display sa 6,5 pollici. Ci aspettiamo che Samsung utilizzi un pannello sAMOLED come per il Galaxy A33 5G.

A momento sembra probabile che questo smartphone debutterà nella prima metà del 2023 in India e in altri mercati e potrebbe costare intorno alle 30.000 rupie (circa 350 euro). Secondo recenti indiscrezioni i prossimi Samsung Galaxy A potrebbero perdere la fotocamera di profondità.

