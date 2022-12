Il lancio della gamma Samsung Galaxy S23 è sempre più vicino: l’evento Samsung Galaxy Unpacked 2023 che presenterà al mondo l’intera serie si terrà a febbraio del prossimo anno. Sebbene non sia stata comunicata la data ufficiale dell’evento, alcuni rumor parlano della data del 1 febbraio 2023 come appetibile per la presentazione.

In attesa dell’ufficialità, in queste ore è trapelato il materiale promozionale della serie, che permette di dare uno sguardo più da vicino al design e ai colori ufficiali. In più, la versione base Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 + e Samsung Galaxy S23 Ultra sono apparsi più volte nelle ultime settimane sul sito Geekbench, nota piattaforma per benchmark. Proprio la versione di punta ha mostrato un punteggio record.

Design e colori della serie Samsung Galaxy S23

In queste ore è stato diffuso il materiale pubblicitario della serie Galaxy S23. Le immagini mostrano i colori distintivi scelti dall’azienda per i futuri top di gamma della casa. Le voci confermano che la versione base e la versione Plus avranno una colorazione identica.

Ogni anno Samsung aggiorna il colore esclusivo degli ultimi telefoni della serie Galaxy S per mantenere una differenza cromatica tra le varie generazioni. I colori scelti quest’anno sembrano essere ormai certi data la presenza capillare in tutti i materiali promozionali e di marketing. Per il 2023, il colore esclusivo del Samsung Galaxy S23 + sarà il rosa, mentre quello del Galaxy S23 Ultra sarà il verde, come evidente dalle foto promozionali. Naturalmente l’azienda venderà questi dispositivi in molte altre tonalità, con tutta probabilità anche nelle classiche colorazioni bianche e nere.

Il problema di Samsung Galaxy S23

Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa in questo articolo, i risultati dei benchmark di Samsung Galaxy S23 non sono del tutto incoraggianti in quanto, pur essendo equipaggiato dal nuovissimo SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, i test in multi-core risultano inferiori a quelli effettuati da tutti gli altri smartphone con lo stesso chip. Se solitamente lo Snapdragon 8 Gen 2 ci ha abituato a raggiungere un punteggio di oltre 5000 punti in multi-core, nel caso di Galaxy S23 si parla di risultati di molto inferiori. Nulla di preoccupante, invece, per quanto riguarda i test single-core, con risultati in linea con gli altri smartphone equivalenti.

La spiegazione potrebbe nascondersi nel fatto che, secondo i rumor, Samsung abbia deciso di utilizzare un sistema di dissipazione del calore più economico in modo da ridurre i costi di produzione. Ciò porterebbe a un surriscaldamento più rapido del telefono, con conseguente peggioramento delle sue prestazioni.

I nuovi test sembrano essere incoraggianti

Sono passati pochi giorni dai test deludenti, eppure sembra che le cose stiano iniziando a migliorare. Nuovi benchmark mostrano come le prestazioni multi-core di Galaxy S23 Ultra siano sensibilmente migliorate, registrando un punteggio di ben 5179, il più alto di sempre.

Sembra esserci una differenza importante di prestazioni tra il modello di punta S23 Ultra e il modello base S23. La motivazione può essere legata all’ingombro ridotto del modello base che, avendo meno spazio al suo interno, non permette una rapida ed efficiente dissipazione del calore.

Come di consueto, i benchmark sono indicativi delle potenzialità di uno smartphone ma non devono essere presi come unico parametro oggettivo nella valutazione di un dispositivo. La significativa differenza di punteggio in pochi giorni dimostra come gli ingegneri di Samsung siano continuamente al lavoro con le ottimizzazioni, cercando di trarre il massimo possibile dallo Snapdragon 8 Gen 2 montato sul dispositivo.

La speranza è quella che Samsung non si concentri solo sulle prestazioni ma abbia un occhio di riguardo anche per l’autonomia. Prestazioni troppo spinte, infatti, porterebbero a una durata della batteria non soddisfacente. Non ci resta dunque che attendere nuove informazioni per capire se il calo di prestazioni dei giorni scorsi fosse dovuto solo una scarsa ottimizzazione a causa della gioventù del prodotto o a problemi strutturali.