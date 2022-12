Man mano che ci avviciniamo all’inizio di febbraio, ossia quando è in programma la presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S23, si fanno sempre più insistenti le anticipazioni sui nuovi smartphone di punta dell’offerta del colosso coreano.

Nelle scorse ore l’ennesimo contributo a chi desidera scoprire quali saranno le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S23 è arrivato da Ice Universe e c’è da precisare che le notizie non sono così positive.

La serie Samsung Galaxy S23 potrebbe avere un problema

Stando a quanto è stato rivelato dal popolare leaker, infatti, nessuno dei risultati nei test multi-core fatti registrare dai modelli della serie Samsung Galaxy S23 sulla piattaforma benchmark di Geekbench5 supera i 5.000 punti e questo non rappresenta di sicuro un buon segno per chi ha puntato tali smartphone.

Se nei test single-core i nuovi smartphone del colosso coreano fanno registrare risultati in linea con quelli degli altri dispositivi dotati del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, la stessa cosa non può dirsi per i test in multi-core, nei quali la serie Samsung Galaxy S23 arriva a punteggi inferiori alla media di questa CPU.

Ice Universe prova a fornire anche una sua spiegazione di tale situazione: a suo dire, infatti, potrebbe dipendere dalla decisione di Samsung di utilizzare un sistema di dissipazione del calore più economico al fine di ridurre i costi di produzione e ciò avrebbe come effetto quello di fare surriscaldare più facilmente il telefono, con conseguente peggioramento delle sue prestazioni.

Nella seguente galleria due immagini che mostrano i risultati fatti registrare dalla serie Samsung Galaxy S23 e una terza con i punteggi ottenuti da smartphone di altri produttori con il medesimo processore:

Purtroppo al momento non vi sono informazioni ufficiali e non è chiaro nemmeno se questi test siano stati eseguiti con una versione definitiva degli smartphone (sia a livello hardware che software) né se si tratti dei modelli destinati ai mercati europei o a quello statunitense. In sostanza, ancora è presto per fasciarsi la testa.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Samsung del mese