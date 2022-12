Il 2022 ormai volge al termine e per il nuovo anno il team di sviluppatori di Google Chrome ha in programma una piccola novità: pare, infatti, che il colosso di Mountain View abbia deciso di apportare una modifica per quanto riguarda il programma di rilascio delle nuove versioni del suo popolare browser.

A partire da Google Chrome 110, gli sviluppatori rilasceranno la nuova versione in anticipo di una settimana rispetto a quanto è avvenuto sino a questo momento e questa particolare release, che il team di Google chiama “early stable version”, sarà messa a disposizione soltanto di una ristretta cerchia di utenti.

Una piccola novità per Google Chrome dal prossimo anno

Il motivo principale per il quale il colosso di Mountain View sta apportando questa modifica è facilmente intuibile: il suo team di sviluppatori, infatti, vuole essere in grado di mitigare gli eventuali problemi diffusi nel caso in cui ci dovessero essere dei gravi bug in una versione stabile del browser.

Per la maggior parte degli utenti, pertanto, l’aggiornamento alla nuova versione di Google Chrome arriverà una settimana dopo il rilascio della early stable version, ciò ovviamente nel caso in cui non dovessero essere riscontrati bug rilevanti (a causa dei quali i programmi del colosso di Mountain View potrebbero cambiare).

Ricordiamo che allo stato attuale Google ha rilasciato la versione 109 beta del browser e, stando alla roadmap ufficiale (la trovate seguendo questo link), la versione stabile dovrebbe essere rilasciata a partire dal 10 gennaio 2023.

La versione 110, invece, dovrebbe essere rilasciata in beta tra il 12 e il 19 gennaio mentre la versione stabile dovrebbe essere disponibile a partire dall’1 febbraio per alcuni utenti (la “early stable”) e dal 7 febbraio per tutti gli altri.

Ovviamente il rilascio delle nuove versioni avviene in modo graduale e, pertanto, saranno necessari alcuni giorni prima che divenga effettivamente disponibile per tutti gli utenti.