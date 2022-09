A poche ore di distanza dai render dei Galaxy S23 e Galaxy S23+, trapelano anche i render a 360° del top gamma 2023 per eccellenza del produttore sudcoreano, ovvero Samsung Galaxy S23 Ultra.

Sebbene il design risulti molto simile a quello del predecessore, ovvero l’attuale top gamma Galaxy S22 Ultra, sembra che Samsung sia al lavoro per affinare ulteriormente un design già di per sé considerato vincente. Scopriamo, dunque, ciò che possiamo evincere dai render a 360° del Samsung Galaxy S23 Ultra, divulgati ancora una volta dal portale Smartprix su gentile concessione del noto leaker Steve Hemmerstoffer, e facciamo il punto della situazione su cosa potremmo aspettarci dallo smartphone.

Samsung Galaxy S23 Ultra: trapelano render dettagliatissimi

La serie Galaxy S23 di casa Samsung è ben lontana dall’arrivo sul mercato ma il produttore sudcoreano è sicuramente al lavoro per la realizzazione dei nuovi modelli: a testimonianza di ciò, stanno cominciando a intensificarsi le indiscrezioni su tutti e tre i modelli. Nelle ultime ore, poi, la situazione è diventata molto più interessante grazie al prolifico leaker Steve Hemmerstoffer (noto come OnLeaks) che, in collaborazione con i portali Digit.in e Smartprix, ha divulgato i render dei Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+, mostrandoci due smartphone con alcune modifiche visibili ma che sostanzialmente saranno realizzati nel segno della continuità rispetto alla generazione precedente.

Poche ore fa, anche il Samsung Galaxy S23 Ultra si è mostrato in dettagliatissimi render, sia foto che video, frutto dell’ennesima collaborazione tra OnLeaks (che ha avvisato la sua Future Squad tramite un post sul proprio profilo Twitter) e il portale Smartprix.

I render ci mostrano uno smartphone decisamente ispirato dal predecessore, con un posteriore che dovrebbe presentare tratti comuni per tutti e tre i membri della gamma Galaxy S del 2023 (ammesso che queste indiscrezioni venissero confermate); le differenze rispetto al modello 2022, seppur minime, dovrebbero comunque esserci, e sottolineano la volontà di Samsung di ottimizzare ciò su cui poteva già contare.

Le differenze con il Galaxy S22 Ultra

Al pari del Galaxy S22 Ultra, anche Samsung Galaxy S23 Ultra sarà molto probabilmente dotato di un display AMOLED da circa 6,8 pollici, super definito, super fluido e super luminoso, e le dimensioni complessive dovrebbero rimanere pressoché invariate.

Secondo i dati su cui sono basati questi render realizzati al CAD, S23 Ultra dovrebbe approssimativamente misurare 163,4 x 78,1 x 8,8 mm, risultando leggermente più grande in pianta ma leggermente più sottile del predecessore che misura 163,3 x 77,9 x 8,9 mm. Ancora una volta, sarà il flagship per eccellenza della serie Galaxy S del 2023 quello con le cornici più ridotte del lotto, grazie al suo display curvo ai bordi (contro i display piatti dei fratelli minori) che, però, sarà uno dei punti su cui Samsung si concentrerà di più.

Dalla immagine visibile poco sotto è infatti possibile notare come il raggio di curvatura che unisce il vetro anteriore e il vetro posteriore al frame metallico sia meno accentuato su Galaxy S23 Ultra, motivo per cui, a parità di display, lo smartphone risulterà leggermente più largo (questione di millimetri).

Al netto dei due sensori fotografici più piccoli che nel modello 2023 sembrerebbero essere a filo con la scocca (e non più sporgenti) e delle altre tre fotocamere che risultano più sporgenti (e contornate da anelli metallici più vistosi), la restante parte del design dovrebbe rimanere invariata: la fotocamera anteriore rimane ancora una volta in un foro circolare centrato nella parte alta del display, il pulsante di accensione e il bilanciere del volume rimangono sulla parte destra del display, la griglia dell’altoparlante, la porta USB Type-C, l’alloggio per la S Pen e il carrellino della SIM rimangono nella parte inferiore del dispositivo; resta “pulito” il lato sinistro.

Samsung Galaxy S23 Ultra: ecco cosa sappiamo finora

Archiviati i discorsi sul design, possiamo concentrarci su cosa avrà da offrire dal punto di vista hardware il prossimo top di gamma per eccellenza di casa Samsung. Le certezze da questo punto di vista sono ancora poche ma, in seguito ai rinnovati accordi tra Samsung e Qualcomm, appare molto probabile che, al pari dei fratelli minori, anche lui possa essere plasmato attorno all’inedito (ma molto atteso) Snapdragon 8 Gen 2 di casa Qualcomm.

Secondo voci di corridoio sempre più insistenti, poi, Samsung Galaxy S23 Ultra sarà il primo smartphone del produttore sudcoreano a potere contare su un sensore fotografico principale da 200 megapixel che, continuando a ripercorrere indiscrezioni precedenti, potrebbe rispondere al nome di Samsung ISOCELL HP2, un sensore inedito che dalle parti di Seul starebbero sviluppando appositamente per il prossimo smartphone di punta. Per la prima volta dopo tre generazioni di top gamma che hanno puntato su un sensore da 108 megapixel, quindi, il modello Ultra del 2023 alzerà ancora l’asticella del proprio comparto fotografico.

Lo smartphone, che dovrebbe rispondere al codice modello SM-9180, dovrebbe inoltre essere dotato di un potenziato lettore delle impronte digitali: questo dovrebbe essere il 3D Sonic Max di Qualcomm, una soluzione ad ultrasuoni (tecnologia ormai consolidata da anni nei Galaxy S) che ha il vantaggio di donare al dispositivo una più ampia porzione per la lettura delle impronte digitali (che sarà più sicura perché il sensore lavora in tre dimensioni) e consentendo perfino la scansione contemporanea di due impronte.

Affidandoci nuovamente a indiscrezioni trapelate in precedenza, Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbe ospitare una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W (questo dato, trapelato tramite l’ente di certificazione cinese 3C, potrebbe fare storcere il naso a qualcuno visto che il Galaxy S22 Ultra ha la ricarica rapida a 45 W ma è probabile che questa ricarica lenta sia limitata ai modelli destinati al solo mercato cinese). Sebbene la batteria non crescerà in termini di capacità, grazie al SoC (che stando ai rumor sarà decisamente efficiente) gli utenti potranno ottenere un’autonomia piuttosto soddisfacente, migliore di quella garantita da Galaxy S22 Ultra.

Previous Next Fullscreen

La presunta scheda tecnica del Samsung Galaxy S23 Ultra

Dimensioni: 163,4 x 78,1 x 8,8 mm

x x Display: AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz

da con risoluzione e refresh rate variabile fino a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Memoria RAM: almeno 8 GB

Spazio di archiviazione: almeno 128 GB

Fotocamera posteriore quadrupla con sensore ToF : Sensore principale da 200 MP

: Fotocamera anteriore: sensore da 40 MP

Lettore delle impronte digitali: Qualcomm 3D Sonic Max (ultrasonico, sotto al display)

(ultrasonico, sotto al display) Batteria: unità da 5000 mAh Ricarica rapida via cavo a 45 W Ricarica wireless a 15 W Ricarica wireless inversa

Software: One UI 5 basata su Android 13

Quando arriverà il prossimo top gamma premium di casa Samsung?

Tutti e tre gli smartphone della gamma Samsung Galaxy S23 dovrebbero essere presentati contemporaneamente tra la fine del mese di gennaio e l’inizio del mese di febbraio del 2023. Per quanto concerne i prezzi, basandoci sull’andamento attuale del mercato, risulta difficile pensare che Samsung riesca a mantenere invariati i prezzi: se il produttore sudcoreano riuscisse in questa impresa, potremmo quasi considerarla come una mezza vittoria.

In quanto prodotto di punta e primo smartphone a ottenere un sensore fotografico da 200 megapixel, infine, Samsung Galaxy S23 Ultra avrà il difficile compito di migliorare le prestazioni fotografiche del predecessore.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy S22 Ultra: ha tutto ciò che cerchi in uno smartphone e I Samsung Galaxy S23 saranno, in larga parte, dei Galaxy S22