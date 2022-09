Sebbene lo smartphone della prossima generazione di top gamma di casa Samsung capace di attirare maggiormente attorno a sé i riflettori sia il Galaxy S23 Ultra (che con molta probabilità riceverà un nuovo sensore fotografico principale da 200 megapixel), questa volta, a prendersi la scena, ci hanno pensato i fratelli minori Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+.

I due smartphone si sono mostrati in render video a 360° e scatti di altissima qualità che mettono in mostra un piccolo passo in avanti in termini di design rispetto ai predecessori Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+. Come suggerito da alcuni rumor di un paio di giorni fa, per il resto la generazione 2023 della serie Galaxy S del produttore sudcoreano dovrebbe in larga parte ricalcare i modelli della generazione 2022.

Samsung Galaxy S23 tra render e rumor: tutto ciò che sappiamo

I Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+ non si sono mai mostrati in maniera così sfacciata come hanno fatto nella serata di ieri, grazie ai render dettagliatissimi diffusi tramite Twitter (via 1 e via 2) dal noto leaker Steve Hemmerstoffer (in arte @OnLeaks) in collaborazione coi portali digit.in e smartprix.

Secondo quanto trapelato in precedenza, i due smartphone sarebbero dovuti risultare come una sorta di copia-incolla dei modelli dell’anno precedente, al netto del nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 2 e qualche piccola miglioria qua e là ma, a conti fatti, potrebbe non essere così.

Già dal punto di vista del design, sebbene non vi sia un totale stravolgimento, grazie ai render possiamo apprezzare alcune differenze rispetto ai Galaxy S22 e Galaxy S22+ e il design generale sembra proprio unire il meglio dei due predecessori con una peculiarità estetica “esclusiva” del Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S22 Ultra è la musa ispiratrice per il design della gamma 2023

Tanto dai render di Samsung Galaxy S23 (raffigurato in bianco) quanto dai render di Galaxy S23+ (raffigurato in nero) si può notare un netto cambiamento nella zona del comparto fotografico: i sensori, che dovrebbero rimanere tre su entrambi i modelli, non saranno più confinati all’interno di una placca leggermente sporgente rispetto al resto della scocca ma saranno incastonati “a vivo” nella scocca stessa, riprendendo la filosofia estetica del Galaxy S22 Ultra che presenta, nel suo caso, cinque oblò distinti per contenere i sensori che compongono il comparto fotografico.

Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+, pertanto, presenteranno tre oblò distinti, collocati a semaforo e sporgenti allo stesso modo dalla scocca in vetro, che conterranno i tre sensori fotografici che compongono il comparto fotografico posteriore; è possibile notare, poi, come il flash LED sia collocato in linea con il centro dell’oblò più in alto. Per entrambi i modelli potete consultare le immagini a risoluzione piena (5K) visitando i link in fonte.

Previous Next Fullscreen

Per il resto, il design sembrerebbe rimanere identico ai modelli di cui questi due smartphone saranno gli eredi, con griglia dell’altoparlante, porta USB Type-C e carrellino per le SIM collocate sul bordo inferiore. Anche i pulsanti rimarranno (pressoché) nelle medesime posizioni, sul lato destro, e il lato sinistro appare pulito (al netto dei “tagli” per le antenne).

Sembra che Samsung si sia ritenuta piuttosto soddisfatta del design introdotto nel 2021 e affinato nel 2022 tramite una riduzione delle dimensioni (0,1 pollici in meno per entrambi i modelli) e l’introduzione di una scocca posteriore in Gorilla Glass Victus+ in luogo di una scocca posteriore in plastica (o Glastic come lo definiva il produttore sudcoreano).

Previous Next Fullscreen

Samsung Galaxy S23: cosa sappiamo finora

Secondo quanto condiviso dal portale indiano digit.in, Samsung Galaxy S23 dovrebbe risultare leggermente più grande rispetto al Galaxy S22 e misurare 146,3 x 70,8 x 7,6 mm (contro 146 x 70,6 x 7,6 mm) e infatti sembra che le cornici attorno al display AMOLED da 6,1 pollici con refresh rate a 120 Hz siano leggermente più pronunciate. La fotocamera anteriore (che dovrebbe essere da 12 megapixel) troverà il suo naturale collocamento all’interno di un foro circolare, centrato nella parte alta del display.

Come anticipato poco sopra, il cuore pulsante del Samsung Galaxy S23 sarà il prossimo SoC di punta di casa Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da (almeno) 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Rispetto al modello 2022, poi, la batteria dovrebbe crescere del 5% dal punto di vista della capacità (circa 3900 mAh): tra batteria maggiorata e SoC più efficiente, l’autonomia dovrebbe risultare molto migliore.

Samsung Galaxy S23+: cosa sappiamo finora?

Stando a quanto riportato dal portale smartprix, anche Samsung Galaxy S23+ dovrebbe risultare leggermente più grande rispetto al Galaxy S22+ e misurare 157,7 x 76,1 x 7,6 mm (contro 157,4 x 75,8 x 7,6 mm).

Anche in questo caso le cornici attorno al display, che in questo caso sarà un AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate a 120 Hz, dovrebbero essere leggermente più pronunciate. Ancora una volta, la fotocamera anteriore (che dovrebbe essere da 12 megapixel) sarà incastonata all’interno di un foro circolare, che interromperà il display in alto, nella zona centrale.

Samsung Galaxy S23+ dovrebbe rispondere al codice modello SM-S9160 e dovrebbe mantenere la ricarica rapida a 25 W del predecessore. Secondo quanto suggerito, poi, lo smartphone (ma anche il fratello minore) potrebbe arrivare sia con il SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm che con il SoC Exynos 2300 di casa Samsung, anche se questo dettaglio sembra cozzare coi recenti e rinnovati accordi tra Samsung e il chipmaker americano Qualcomm

La presunta scheda tecnica

Dimensioni: 146,3 x 70,8 x 7,6 mm (Samsung Galaxy S23) 157,7 x 76,1 x 7,6 mm (Samsung Galaxy S23+)

Display: AMOLED da 6,1 pollici FHD+ a 120 Hz (Samsung Galaxy S23) AMOLED da 6,6 pollici FHD+ a 120 Hz (Samsung Galaxy S23+)

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (o Exynos 2300)

(o Exynos 2300) Memoria RAM: almeno 8 GB

Spazio di archiviazione: almeno 128 GB

Fotocamera posteriore tripla : Sensore principale da 50 MP Sensore teleobiettivo da 10 MP Sensore ultra-grandangolare da 12 MP

: Fotocamera anteriore: sensore da 12 MP

Lettore delle impronte digitali: sotto al display

Batteria: 3900 mAh (Samsung Galaxy S23) 4500 mAh (Samsung Galaxy S23+) Ricarica rapida via cavo a 25 W Ricarica wireless a 15 W Ricarica wireless inversa

Software: One UI 5 basata su Android 13

Quando arriveranno i prossimi top gamma di casa Samsung?

I tre smartphone della gamma Samsung Galaxy S23 dovrebbero rientrare tra i dispositivi che apriranno le danze per il mercato degli smartphone Android del 2023, con una presentazione già prevista tra la fine del mese di gennaio e l’inizio del mese di febbraio.

Per quanto concerne i prezzi, basandoci sull’andamento attuale del mercato, risulta difficile pensare che Samsung riesca a mantenere invariati i prezzi: se il produttore sudcoreano riuscisse in questa impresa, potremmo quasi considerarla come una mezza vittoria.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy S22 e S22+: più piccoli e potenti