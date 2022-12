L’inedito power bank di Samsung trapelato a fine novembre ora è ufficiale. Il prodotto è infatti arrivato sul sito Web francese di Samsung rivelandone quasi tutte le informazioni.

Il nuovo power bank di Samsung denominato Galaxy 25W Battery Pack ha una capacità di 10.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 25 W durante la ricarica di un singolo dispositivo.

Il dispositivo supporta lo standard USB Power Delivery 3.0 e può caricare due dispositivi contemporaneamente, ma in questo caso le velocità di ricarica scendono a 9 W, inoltre la confezione include un solo cavo USB-C.

Il power bank Samsung Galaxy 25W Battery Pack 10.000 mAh è ufficiale

Il power bank è disponibile nel solo colore beige che secondo precedenti informazioni sarebbe molto simile a una delle opzioni di colore dell’imminente Samsung Galaxy S23 Ultra.

Il negozio online di Samsung menziona che l’esterno del power bank è stato realizzato con materiali riciclati certificati UL e che l’involucro della batteria contiene almeno il 20% di contenuto riciclato.

Al momento non si sa ancora quando il power bank sarà disponibile per l’acquisto e il sito Web non indica il prezzo dell’articolo, ma ora che il prodotto è presente in uno shop Samsung ufficiale, probabilmente sarà possibile acquistarlo a breve.

