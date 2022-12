Il comparto fotografico è uno degli aspetti a cui sta più attento chi deve acquistare un nuovo smartphone e ciò non vale soltanto per i modelli top di gamma ma anche per quelli di fascia media, come ad esempio Xiaomi 12 Lite 5G, device che è finito tra le mani dello staff di DxOMark per un’approfondita recensione del suo comparto imaging.

Disponibile anche in Italia dall’estate, lo smartphone di Xiaomi può contare su un display AMOLED TrueColor da 6,55 pollici con HDR10+, Dolby Vision e refresh rate fino a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 778G, 6 GB o 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria interna e una batteria da 4.300 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W).

DxOMark mette alla prova Xiaomi 12 Lite 5G

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Xiaomi 12 Lite 5G può fare affidamento su un sensore principale HM2 da 108 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel mentre frontalmente presenta un sensore da 32 megapixel.

Nei test di DxOMark lo smartphone di Xiaomi è riuscito a ottenere 111 punti per le foto (40 punti per l’effetto bokeh, 66 punti per l’anteprima e 72 punti per lo zoom) e 121 punti per i video, per un risultato complessivo di 109 punti, grazie al quale raggiunge in classifica Google Pixel 5, alle spalle di Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy S21 5G e Samsung Galaxy S21+ 5G (con 11 punti) e davanti a Vivo X60 Pro 5G e Xiaomi 11T Pro (con 108 punti).

Tra gli aspetti che hanno convinto i tester vi sono la qualità dell’esposizione del soggetto sia nelle foto che nei video, il bilanciamento del bianco e la resa dei colori.

Ad essere stati bocciati, invece, sono il funzionamento della messa a fuoco automatica, il rumore e i dettagli nelle condizioni di luce difficili, gli artefatti nelle foto bokeh e la gamma dinamica ridotta nei video in condizioni di luce difficili.

Potete trovare tutti i test condotti dallo staff di DxOMark seguendo questo link.

