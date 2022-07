Xiaomi 12 Lite si prepara a debuttare anche in Italia: il nuovo smartphone Android di fascia media è stato ufficialmente presentato nella giornata di ieri, e non abbiamo dovuto attendere molto per avere informazioni sul lancio nel nostro Paese. Scopriamo insieme i dettagli.

Xiaomi 12 Lite sta arrivando in Italia: ecco prezzo e uscita

Xiaomi presenta il suo nuovo smartphone di fascia media anche sul mercato italiano. La casa cinese punta molto sul comparto fotografico e offre una fotocamera principale da 108 MP con sensore HM2, affiancata da una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP e da una macro da 2 MP: la configurazione, combinata con la messa a fuoco Eye Tracking e la funzione Motion Capture, punta a nitidezza e qualità delle immagini.

Per selfie e videochiamate è disponibile la fotocamera frontale da 32 MP, dotata di sensore GD2 e di messa a fuoco automatica. L’algoritmo sviluppato da Xiaomi sfrutta la stima della profondità e l’opacizzazione del ritratto per simulare un effetto bokeh il più simile possibile alla realtà . A disposizione, tra le tante funzioni fotografiche, la modalità Selfie portrait con HDR automatico, ma anche Magic cutout per l’editing, la modalità Vlog con 19 template, One-click AI cinema e una serie di filtri cinematografici. I due soft LED Xiaomi Selfie Glow spingono verso la cattura della bellezza naturale.

Lo smartphone è dotato di un display AMOLED TrueColor da 6,55 pollici con HDR10+, Dolby Vision, refresh rate fino a 120 Hz e un touch sampling di 240 Hz. Il pannello è in grado di visualizzare 68 miliardi di colori ed è dotato di strumenti di protezione per gli occhi (come le modalità Sunlight 3.0 e Reading 3.0).

Il cuore di Xiaomi 12 Lite è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G a 6 nm con connettività 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2: al suo fianco 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. A bordo un sistema di raffreddamento multistrato che garantisce secondo il produttore un’efficiente dissipazione del calore e mantiene le prestazioni costanti.

La batteria è da 4300 mAh e supporta la ricarica turbo da 67 W (cablata), che consente di tornare al 100% in circa 40 minuti. Le prestazioni nel tempo sono garantite dall’algoritmo Xiaomi AdaptiveCharge, capace di apprendere i comportamenti di ricarica notturna per ottimizzare la distribuzione della carica. A livello di design il dispositivo ha uno spessore di 7,29 mm e un peso di 173 g, con una scocca posteriore dotata di una sfumatura di colore opaco che cambia con la luce e si estende ai bordi esterni (piatti).

Passiamo dunque ai prezzi. Le anticipazioni fornite la settimana scorsa si sono rivelate piuttosto precise, avendo ipotizzato un prezzo europeo intorno ai 500 euro. Xiaomi 12 Lite sarà infatti disponibile in Italia nelle prossime settimane (non c’è ancora una data precisa) al prezzo consigliato di 499,90 euro nella versione 8-128 GB. Non sappiamo se in futuro arriveranno altre varianti (come la 6-128 GB e la 8-256 GB). Continuate a seguirci perché non mancheremo di fornirvi tutti i dettagli del caso.

