Attraverso un post sul blog ufficiale, WhatsApp sviscera una serie di migliorie e nuove funzionalità per chiamate e videochiamate, introdotte nel corso degli ultimi tempi o in arrivo a breve; nonostante la maggior parte degli utenti utilizzi l’applicazione di messaggistica per scambiare messaggi di testo, un numero sempre maggiore la preferisce ad altri servizi dedicati alle chiamate e videochiamate, motivo per cui l’azienda si concentra sempre più anche su queste funzioni.

I miglioramenti per chiamate e videochiamate su WhatsApp

L’azienda sottolinea come l’utilizzo di questi strumenti consenta agli utenti non solo di rimanere in contatto con parenti, amici e colleghi, ma soprattutto di farlo in modo privato e sicuro grazie alla crittografia end-to-end. Ecco le ultime novità introdotte:

videochiamate con 32 partecipanti -> esattamente come accade con le chiamate vocali, è ora possibile effettuare videochiamate di gruppo con un numero massimo di 32 partecipanti, quattro volte superiore rispetto al precedente limite

-> esattamente come accade con le chiamate vocali, è ora possibile effettuare videochiamate di gruppo con un numero massimo di 32 partecipanti, quattro volte superiore rispetto al precedente limite possibilità di inviare messaggi ai partecipanti e silenziarli -> attraverso una pressione prolungata sul nome di un partecipante è possibile silenziarlo o inviargli un messaggio senza necessità di interrompere la chiamata in corso

-> attraverso una pressione prolungata sul nome di un partecipante è possibile silenziarlo o inviargli un messaggio senza necessità di interrompere la chiamata in corso link alla chiamata -> è ora possibile invitare utenti ad unirsi ad una chiamata di gruppo inviando un apposito link (come recentemente implementato nella versione beta)

Anche dal punto di vista estetico sono state introdotte alcune migliorie, volte a rendere l’esperienza utente più fluida, tra cui:

forme d’onda colorate -> qualora uno dei partecipanti alla chiamata abbia la fotocamera spenta, sarà facilmente identificabile quando parla grazie alla nuova animazione, visibile nel riquadro a lui dedicato

-> qualora uno dei partecipanti alla chiamata abbia la fotocamera spenta, sarà facilmente identificabile quando parla grazie alla nuova animazione, visibile nel riquadro a lui dedicato banner di notifica durante la chiamata -> se un nuovo utente si unisce ad una chiamata già in corso, un apposito banner avviserà gli altri partecipanti del suo arrivo

-> se un nuovo utente si unisce ad una chiamata già in corso, un apposito banner avviserà gli altri partecipanti del suo arrivo modalità PiP su iOS -> funzione attualmente in fase di test e prevista per il rilascio stabile il prossimo anno, consentirà agli utenti iOS di ridurre a icona la schermata della chiamata, migliorando l’esperienza multitasking

Dunque le novità introdotte dal team di WhatsApp sono molte, ma l’azienda non ha certo intenzione di adagiarsi sugli allori e promette ulteriori miglioramenti e nuove funzionalità in arrivo il prossimo anno.

Potrebbe interessarti anche: Ecco come WhatsApp vuole migliorare le reazioni nelle comunità