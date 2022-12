Google ha recentemente lanciato Chrome 108 su Android e altre piattaforme introducendo alcune nuove funzionalità come il supporto per le passkey.

Ora Google sta testando un cambiamento significativo per la Omnibox di Chrome che sta iniziando ad assomigliare all’app Ricerca Google.

La nuova Omnibox di Chrome per Android assomiglia alla Ricerca Google

La nuova interfaccia per la barra degli indirizzi di Google Chrome ora inserisce ogni suggerimento di ricerca o URL consigliato nella propria scheda indipendente, invece di visualizzarli come un elenco continuo su una singola scheda.

Con il nuovo design della Omnibox il suggerimento più in alto mostra angoli superiori notevolmente arrotondati in stile Material You con l’iconografia invariata e il posizionamento dei pulsanti freccia in linea con ogni suggerimento. La nuova Omnibox appare molto più coerente e ben integrata su Android.

Sembra che Google stia testando la riprogettazione della barra degli indirizzi con gli utenti del canale stabile di Chrome 108 e del canale beta di Chrome 109.

Google non ha ancora dettagliato una tempistica di lancio per questo cambiamento, ma il fatto che il test sia stato ampliato rispetto a un paio di mesi fa suggerisce che la novità potrebbe essere rilasciata a breve per tutti gli utenti.

