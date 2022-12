Nei mesi scorsi il team di sviluppatori di Google Chrome ha introdotto il supporto alle passkey nel canale canary di questo popolare browser e finalmente tale funzionalità è stata implementata anche nella versione stabile.

Ad annunciarlo è stato lo stesso team del colosso di Mountain View con un post sul blog ufficiale, precisando che si tratta di una soluzione che dovrebbe essere in grado di migliorare l’esperienza degli utenti per quanto riguarda la gestione delle password.

Negli anni Google e le altre più importanti aziende che operano nel settore della tecnologia hanno lavorato duramente per rendere le password sempre più sicure e, a dire del colosso di Mountain View, le passkey rappresentano un loro sostituto decisamente più sicuro, in quanto non possono essere riutilizzate, non sono a rischio nel caso di violazioni dei server e proteggono gli utenti dagli attacchi di phishing.

Google Chrome ora supporta le passkey

Con la versione 108 di Google Chrome gli utenti potranno sfruttare le passkey per accedere ai siti e alle applicazioni che le supportano, autenticandosi nello stesso modo in cui sbloccano il dispositivo (impronta digitale, sblocco col volto, PIN, ecc.).

Il supporto all’accesso con passkey è stato abilitato sulle versioni di Google Chrome dedicate a Windows, MacOS e Android (su quest’ultimo le passkey verranno sincronizzate in modo sicuro tramite Google Password Manager o altri gestori di password che le supportano).

Una volta salvata una passkey sul proprio dispositivo, questa potrà essere visualizzata nel sistema di compilazione automatica quando si effettua l’accesso per una maggiore sicurezza.

Inoltre, se si sta usando un dispositivo desktop sarà possibile anche scegliere di utilizzare una passkey da un device mobile vicino, sia Android che iOS.

Google ci tiene a ricordare che una passkey non lascia il dispositivo mobile quando si accede in questo modo e con il sito viene scambiato soltanto un codice generato in modo sicuro: in sostanza, non c’è nulla che possa essere rubato da eventuali malintenzionati.