Google Chrome continua a essere uno dei browser più utilizzati, veloci e affidabili in circolazione anche per merito di una costante evoluzione delle proprie funzionalità. A circa un mese di distanza dal rilascio della versione in anteprima di Chrome 108 Beta, Big G ha annunciato il rilascio della versione stabile dell’aggiornamento al proprio browser che porte in dote alcune interessanti novità che puntano a migliorare l’esperienza utente tanto su desktop quanto sui dispositivi mobili.

Le novità di Chrome 108

Ridimensionamento della tastiera virtuale su Android

La prima novità della nuova versione del browser punta a rendere la vita più facile agli sviluppatori che si trovano spesso a doversi districare tra le differenze tra i vari browser e sistemi operativi.

Da sempre Google e Apple hanno avuto approcci diversi per quanto riguarda la visualizzazione dei contenuti a schermo da parte delle applicazioni e di come le tastiere virtuali dei rispettivi sistemi operativi si integrino all’interno delle schermate. Questo concetto si applica anche ai browser i quali hanno un approccio radicalmente diverso su Android e su iOS.

Generalmente, su iOS la tastiera virtuale è progettata affinché scorra al di sopra del contenuto visibile andandosi dunque a sovrapporre; su Android, invece, la comparsa della tastiera dalla parte inferiore dell’interfaccia forza il ridimensionamento dei contenuti visibili i quali, di fatto, vengono ristretti in modo da riempire l’intera area visibile.

Non c’è un metodo giusto e uno sbagliato in quanto entrambi hanno i propri punti di forza e di debolezza ma il rischio è quello di creare confusione tra gli utenti e gli sviluppatori.

Google vuole rendere più semplice la gestione di queste differenze consentendo agli sviluppatori di scegliere il metodo più consono al loro sito web. Dunque, le tastiere virtuali avranno un comportamento variabile in base al sito stesso e alle scelte fatte dagli sviluppatori in merito.

Sarà interessante osservare nei prossimi mesi quale tipo di approccio prevarrà tra gli sviluppatori e quale raccoglierà le preferenze degli utenti nell’eterna sfida tra Android e iOS.

Nuova modalità di risparmio batteria e memoria

Con Chrome 108, Google introduce una funzionalità di risparmio energetico e memoria che potrà tornare utile nel corso dell’utilizzo quotidiano. Grazie a questa aggiunta sarà possibile ibernare le schede in background pur mantenendole attive, scegliere eventuali eccezioni a cui non applicare la funzione oppure attivare e disattivare la modalità completamente da una scorciatoia nella sezione “Prestazioni” delle impostazioni.

Attualmente l’opzione di risparmio energetico e di memoria è in fase di rilascio a un ristretto gruppi di utenti, qualora voleste saltare la fila e testare la funzionalità basterà abilitare il flag chrome://flags/#battery-saver-mode-available e riavviare il browser.

In arrivo il nuovo design della omnibox su Android

Chrome 108 introduce lo svecchiamento di un elemento dell’interfaccia tra i più consultati quotidianamente ossia la omnibox – il termine con il quale Google definisce la barra di ricerca e degli indirizzi presente nella parte alta del proprio browser Android – il cui redesign porta in dote una nuova interfaccia (proposta nell’immagine al centro e a destra) che, per quanto simile alla precedente, va a rinfrescare gli elementi grafici attenendosi ai canoni estetici del Material You e contribuendo così a offrire un’esperienza utente graficamente più coerente con il resto del sistema operativo.

Per provare il nuovo redesign occorrerà prima abilitare il flag chrome://flags/#omnibox-modernize-visual-update e riavviare il browser.

Le altre novità di Chrome 108

Tra le altre novità di rilievo, segnaliamo il riconoscimento da parte dei siti web del supporto ai caratteri vettoriali COLRv1, introdotti in Chrome 98, i quali consentono a Google stessa di mostrare a schermo font ed emoji dai colori più brillanti e più definiti. I siti web dunque potranno riconoscere se un browser supporta i nuovi caratteri vettoriali ed eventualmente utilizzarli per mostrare contenuti più vividi.

In aggiunta, in Chrome 108 sbarca una funzione a cui il team di sviluppo pare stesse lavorando da febbraio di quest’anno: la possibilità di aggiungere note di testo alle password salvate.

Le note permetteranno di aggiungere dettagli alle password salvate, potranno essere registrate insieme a username e password e saranno protette da auenticazione biometrica o dai classici pattern e pin di sicurezza di Android.

Queste erano le novità principali della nuova release del browser di Google, se siete interessati a conoscere il changelog completo dell’aggiornamento vi rimandiamo all’articolo ufficiale sul blog degli sviluppatori di Google.

Chrome 108 è attualmente in fase di rilascio su computer, smartphone, tablet e qualsiasi dispositivo supporti il browser di Big G. Qualora voleste scaricare Google Chrome o controllare di aver ricevuto l’aggiornamento vi basterà tappare sul badge sottostante per essere rimandati alla pagina ufficiale sul Google Play Store.

