Presentato lo scorso mese di settembre in alcuni mercati del Sud Est asiatico, il nuovo OPPO A17 arriva anche in Europa con l’inizio del mese di novembre. Lo smartphone, in queste ore, ha fatto il suo debutto nei listini di alcuni rivenditori online europei ed è solo questione di tempo prima che arrivi anche in Italia. Si tratta di un dispositivo di fascia bassa, senza troppe pretese per quanto riguarda le specifiche ma con almeno Android 12 pre-installato, che potrà dire la sua quando il suo street price effettivo sarà ben al di sotto dell’attuale listino. Ecco i dettagli completi sul nuovo smartphone di OPPO:

OPPO A17: il nuovo entry level del brand arriva in Europa, ecco tutte le specifiche tecniche

La scheda tecnica del nuovo OPPO A17 presenta tutti gli elementi utili per identificare lo smartphone come uno dei nuovi entry level di casa OPPO. Il device, infatti, può contare su di un display da 6,56 pollici con pannello IPS LCD caratterizzato da una risoluzione di 720 x 1612 pixel e da un refresh rate di 60 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone, inoltre, c’è il SoC MediaTek Helio G35, un chipset presentato oltre due anni fa da MediaTek per gli smartphone di fascia bassa di allora.

Il SoC è supportato da 4 GB di memoria RAM e da 64 GB di storage eMMC 5.1. C’è anche una batteria da 5.000 mAh che dovrebbe garantire una buona autonomia di funzionamento. Da segnalare la presenza di una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel supportato da un sensore secondario da 2 Megapixel per la profondità. Con la camera principale è possibile registrare video a 1080p e 30 fps. Da notare, inoltre, la presenza di una fotocamera anteriore da 5 Megapixel.

A completare la scheda tecnica dell’OPPO A17 troviamo un sensore di impronte digitali laterale, un jack audio da 3,5 mm, il supporto al Wi-Fi Dual Band ed una porta microUSB 2.0. C’è anche la certificazione IPX4 che garantisce una buona resistenza all’acqua. Lo smartphone è Dual SIM e presenta dimensioni pari a 164.2 x 75.6 x 8.3 mm con un peso complessivo di 189 grammi. Lato software, invece, troviamo Android 12 con ColorOS 12.1.

Il prezzo e le varianti disponibili

Il nuovo OPPO A17 arriva sul mercato europeo in due diverse varianti cromatiche. Gli utenti potranno scegliere tra la versione Blue e quella Nera. Non arriverà in Europa, invece, la versione Orange che OPPO ha presentato in alcuni mercati asiatici. Come evidenziato nel corso dell’analisi delle specifiche tecniche, il nuovo smartphone di casa OPPO potrà contare su di un’unica configurazione hardware.

Il prezzo di listino per il mercato europeo è fissato in 179 euro. Si tratta di un valore ancora troppo alto per rendere competitivo lo smartphone, destinato a diventare un’alternativa solo al di sotto dei 150 euro. Il lancio italiano del nuovo OPPO A17 potrebbe arrivare nel corso del mese di novembre. Ne sapremo di più a breve.

Leggi anche: Le specifiche del pieghevole OPPO Find N Flip in un nuovo leak