Continua la promozione Dreame, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, che in vista delle festività di fine anno sta proponendo una serie di sconti molto appetibili su alcuni dei prodotti più interessanti. Siamo ormai prossimi alla scadenza della promozione, in particolare per quanto riguarda due dei dispositivi più richiesti in questo momento: DreameBot L10s Pro, aspirapolvere evoluto con funzione di lavaggio del pavimento, e Dreame H12, un aspirapolvere/aspiraliquidi ideale per tenere sempre pulita la propria abitazione.

Dreame H12

Uno dei prodotti maggiormente apprezzati in questo 2023 è sicuramente l’aspirapolvere/aspiraliquidi, una soluzione sempre più utile per tenere pulita la casa con poca fatica. Sotto questo punto di vista Dreame H12 è indubbiamente uno dei modelli più evoluti presenti sul mercato, con il suo doppio serbatoio per acqua pulita (a cui aggiungere anche la soluzione detergente) e acqua sporca, così da lavare sempre nelle migliori condizioni possibili.

Dreame H12 infatti non serve solo ad aspirare sporco solido o liquido (bibite gasate, sughi e altre sostanze più o meno complicate da rimuovere) ma anche a lavare il pavimento senza fare particolarmente fatica. La spazzola motorizzata offre infatti un effetto di traino, così che per l’utente diventa davvero facile l’uso del dispositivo, che rimuove anche le macchie più ostinate senza che sia necessario sfregare o applicare forza.

Al termine della pulizia poi non sarà nemmeno necessario risciacquare tutti gli elementi, cosa che succede sempre con un tradizionale mocio. Vi basta riporre Dreame H12 nella base di ricarica, accertarsi che il contenitore dell’acqua pulita sia pieno e che quello dell’acqua sporca sia vuoto. A questo punto è sufficiente premere un tasto sull’impugnatura per avviare la procedura automatica di pulizia che risciacquerà a fondo la spazzola e i tubi, convogliando tutto lo sporco nel contenitore all’interno dell’aspirapolvere.

Con Dreame H12 dite anche addio ai cavi, da sempre uno dei maggiori limiti dei dispositivi di pulizia. La batteria integrata garantisce 30 minuti di funzionamento, un dato più che sufficiente per pulire abitazioni di dimensioni medie senza paura di rimanere a secco. Se avete animai domestici, ma anche se avete bambini e volete che vivano in un ambiente più sano, questa è l’occasione propizia per portarsi a cassa un valido aiuto senza spendere una cifra esagerata.

Fino a domani 13 dicembre infatti potete portarvi a casa Dreame H12 su Amazon spendendo appena 349 euro invece di 429,99 euro, con un risparmio superiore ai 90 euro. Per maggiori informazioni potete leggere la nostra recensione completa.

DreameBot L10s Pro

Il settore dove Dreametech primeggia da sempre è però quello degli aspirapolvere robot e DreameBot L10s Pro è uno degli ultimi arrivati sul mercato, con un rapporto prezzo/prestazioni decisamente interessante. Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita qualche settimana fa nella nostra recensione completa, segnalandovi come sia uno dei modelli più innovativi nella sua fascia di prezzo.

Mentre la maggior parte dei robot aspirapolvere è dotata di un panno che viene semplicemente trascinato sul pavimento (i modelli più evoluti riescono a farlo vibrare per rimuovere meglio lo sporco), DreameBot L10s Pro è dotato di un doppio mocio rotante, che viene premuto sul pavimento per rimuovere anche le macchie più ostinate, come succederebbe con un tradizionale mocio.

La soluzione è davvero efficace e non dovrete nemmeno preoccuparvi che si possano bagnare i tappeti, o che i panni umidi possano lasciare una scia sul pavimento quando il robot torna alla stazione di ricarica. L’algoritmo che controlla il robot è infatti in grado di rialzare i due panni per evitare che “facciano danni” sui tappeti o che possano bagnare lasciare tracce bagnate sui pavimenti delicati, che sono stati esclusi dal lavaggio utilizzando la companion app.

Non manca ovviamente una elevata potenza di aspirazione, ben 5.300 Pa, così come un’autonomia superiore alle due ore, grazie a una batteria da 5.200 mAh che permette di pulire abitazioni molto grandi. Oltre a un algoritmo evoluto che sfrutta la torretta laser per la navigazione, DreameBot L10s Pro è in grado di riconoscere gli ostacoli imprevisti, come calzini, sedie, cavi, giocattoli, ed evitarli senza interrompere la pulizia e senza urtarli.

Fino al 14 dicembre, quindi ancora per poco più di 48 ore potete portarvi a casa il nuovo aspirapolvere robot su Amazon risparmiando ben 140 euro rispetto al prezzo di listino, fissato a 599 euro, e pagare DreameBot L10s Pro appena 459 euro.

Non dimenticate di visitare la pagina ufficiale di Dreame su Amazon per scoprire tutte le novità più recenti e i prodotti attualmente in offerta, tutte idee regalo che saranno indubbiamente apprezzate da chi le riceverà.

