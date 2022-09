I prodotti di Dreame suscitano sempre grande curiosità perché propongono tanta qualità a prezzi alla portata di tutti e non fa eccezione la nuova lavapavimenti Dreame H12, presentata in occasione dell’IFA 2022, di cui vi parliamo oggi. È il nuovo modello di punta dell’azienda e per questo mette in campo tutte le ultime novità del settore delle lavapavimenti, a partire da un design semplice e funzionale. Abbiamo avuto l’occasione di provarla e chiaramente non ce la siamo lasciata sfuggire, così da raccontarvi com’è che funziona nell’uso di tutti i giorni.

Design e costruzione

E cominciamo proprio dall’aspetto estetico, che è quello che salta subito all’occhio. Dreame H12 non differisce di tanto dalle classiche lavapavimenti perché si presenta con la solita forma, quella classica per intenderci, però rispetto a quelle concorrenti riesce a offrire qualcosina in più in termini di manovrabilità e leggerezza. Il suo design, infatti, non è realizzato a caso, ma è studiato per permetterle di essere facile e piacevole da usare, di ridurre al minimo il peso e di far sì che scorra bene sul pavimento e che si adatti facilmente anche agli spazi più difficili. È studiata e fatta per permettere di pulire anche negli angoli angusti e in cui in genere si incontrerebbero difficoltà di spazio e fisiche. A questo va aggiunto che è un mattone, nel senso che è costruita coi fiocchi: non è un monoblocco e include diverse parti removibili, come i serbatoi, tuttavia le plastiche sono di qualità e rifinite al millimetro, ci sono guarnizioni e tappini qua e là e tutto si incastra chirurgicamente e questo fa in modo che quando la si utilizza dia un’idea di robustezza, qualità e affidabilità. È un prodotto di fascia alta e si vede, in sostanza. Dreame non si è risparmiata ed è riuscita a tirar fuori un prodotto di estrema qualità per materiali e assemblaggio e questa cosa si ripercuote positivamente anche sulla pulizia.

Come aspira e lava

Si sa però che l’aspetto che più conta per una lavapavimenti è quello che riguarda la capacità di pulire. Iniziamo col dire che Dreame H12, così come la concorrenza, è in grado di lavare ma anche di aspirare, sporco anche impegnativo e di dimensioni medie. Una volta assemblata e caricata sulla basetta, è sufficiente riempire il serbatoio dell’acqua pulita da 900 ml aggiungendo del detergente non schiumoso per iniziare a pulire la superficie dei pavimenti, di qualsiasi tipo sia. La si accende ed è pronta all’uso, senza bisogno di dover impostare e configurare niente.

Messa in funzione, mostra da subito di che pasta è fatta trasmettendo una trazione assai forte sulla superficie del pavimento grazie a un potente motore da 200 W e a una spazzola rotante veloce ed efficiente e questo non solo permette di pulire a fondo e bene ma permette anche di passarla con estrema facilità perché non richiede alcuno sforzo fisico. Aspira e lava contemporaneamente garantendo una pulizia massima del pavimento al fine di non dover agire ulteriormente, a patto però che non ci sia sporco vecchio e profondo. Come tutte le lavapavimenti, anche Dreame H12 non è l’ideale per pulire macchie e sporco vecchi, secchi e profondi: cioè fa pure il suo dato che ha una spazzola veramente efficiente, però richiede più passate e non sempre riesce a eliminarli del tutto. A parte questo, è fenomenale perché riesce ad aspirare qualsiasi tipo di sporco, sia liquido che solido, e a lavare ogni genere di macchia quotidiana che si può formare in cucina, in bagno e negli altri ambienti casalinghi; e la cosa ancora più bella è che non va in difficoltà neanche con lo sporco di dimensioni medie, come possono essere bricioloni di pane, pezzi di terra, pezzi di carta e vario altro che si forma in casa, perché aspira e lava di tutto, proprio come per i liquidi.

Il suo fiore all’occhiello però è la capacità di raggiungere, come accennato sopra, i punti più difficili della casa grazie a un sistema di snodatura molto ben fatto e a una scopa senza bordi lungo il perimetro: questo fa sì che sia possibile aspirare e lavare anche lungo i battiscopa e in spazi angusti, cose che la maggior parte della concorrenza non è capace di fare. Il suo funzionamento non è lasciato al caso, come tutto il resto d’altronde, perché è basato su una tecnologia che permette di rilevare lo sporco in modo intelligente: è in sostanza una modalità automatica di pulizia capace di riconoscere il tipo di sporco e di adattare così la scopa in modo tale da rendere al meglio, sia per quanto riguarda il lavaggio che l’aspirazione. Non c’è bisogno quindi di impostare e modificare nulla perché Dreame H12 si autoregola per eliminare al meglio liquidi e solidi di qualsiasi tipo, siano loro secchi o umidi, e in più comunica in tempo reale all’utente il tipo di sporco che sta eliminando tramite il display superiore, che mostra un anello verde per quello leggero, un anello arancione per quello medio e un anello rosso per quello pesante. Lo sporco raccolto finisce in un capiente serbatoio da 500 ml, dotato di guarnizioni e filtro, facile da rimuovere e pulire, sia in modalità aspirazione-lavaggio che in modalità solo aspirazione.

Basetta e scopa

E ora siamo arrivati a una chicca non da poco, che conferma ulteriormente la qualità del prodotto. La basetta non è utile solamente per la ricarica della batteria perché permette anche di avviare la pulizia automatica del rullo. Ebbene sì, Dreame H12 è dotata dell’autopulizia del rullo, utilissima per eliminare lo sporco dopo aver pulito il pavimento. È sufficiente inserire la lavapavimenti nella basetta e premere il tasto con le tre onde posto sulla parte alta per avviare l’autopulizia, che richiede qualche minuto e che consiste nello spruzzare acqua pulita nei tubi interni e sul rullo mentre quest’ultimo ruota a velocità sostenuta e variabile e mentre lo sporco rimosso viene aspirato nel serbatoio apposito. Sulla sua scopa non c’è molto da dire perché è la classica che ritroviamo in tutti i prodotti di questo genere, anche se dobbiamo sottolineare che questa della Dreame H12 è molto ben costruita e possiede degli agganci per il fissaggio del rullo veramente robusti.

Autonomia e display

Una lavapavimenti di fascia premium che si rispetti deve necessariamente garantire un’autonomia di rilievo e Dreame H12 non delude affatto, anzi. Grazie alla sua capiente batteria da 6 x 4000 mAh, è capace di garantire una pulizia, fatta di lavaggio e aspirazione, di una quarantina di minuti in modalità automatica, anche se, ovviamente, varia, e non poco, in base al tipo di sporco da eliminare perché ciò influisce sulla potenza erogata dal motore. In ogni caso è fra le più alte per questo genere di prodotti e poi non impiega nemmeno tanto per ricaricarsi completamente poiché sono necessarie solo 5 ore per far sì che la batteria passi dallo 0 al 100%. E un po’ lo stesso discorso vale per il display circolare posto sulla parte alta, che è di ottima qualità per definizione e luminosità: esso serve per mostrare la modalità di funzionamento, il tipo di sporco, l’autonomia residua, gli avvisi sui serbatoi, eventuali errori di sistema e altre notifiche riguardanti la lavapavimenti e il relativo rullo utili all’utente; tutte le notifiche mostrate sul display, per di più, vengono segnalate anche tramite messaggi audio, solo in lingua inglese però.

Conclusioni

E siamo giunti al momento di tirare le somme, cosa più che mai facile da fare perché Dreame H12 è un prodotto impeccabile. È uno di quei prodotti che si utilizzano con enorme piacere perché è realizzato su misura per l’utente e per ciò che deve fare e poi non ha alcun difetto per davvero, per cui non c’è un qualche cosa per cui adirarsi o con cui scendere a compromessi. È una lavapavimenti costruita in modo chirurgico e che funziona molto bene, pulisce in modo ottimale e costa il giusto per la qualità che offre e per la fascia di mercato in cui si posiziona. Chi cerca un prodotto di questo tipo serio, che non sia un giocattolo giusto da avere in casa, non può che prendere in considerazione Dreame H12, soprattutto con la promozione di lancio (previsto per il 20 settembre) che fa scendere il prezzo da 519 a 399 euro. Inoltre, per chi effettua il pre-ordine ci sarà anche un ulteriore sconto al momento dell’acquisto. È pre-ordinabile direttamente sul sito ufficiale all’indirizzo https://it.dreametech.com/products/dreame-h12-preorder.