Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al continuo miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.25.13.

Le novità della versione 2.22.25.13 di WhatsApp Beta per Android

Nei mesi scorsi è emerso che tra le funzionalità in lavorazione vi era anche quella in virtù della quale gli utenti sono “protetti” dagli screenshot di foto e video che possono essere visualizzati soltanto una volta: in pratica, chi riceve uno di tali contenuti non può catturare la schermata per aggirare il limite di visualizzazione unica.

Tale funzione è stata rilasciata anche per gli utenti non beta e ora gli sviluppatori stanno lavorando a una schermata che presenta questa novità, così come viene mostrato dal seguente screenshot:

La nuova scheda di presentazione relativa ai messaggi che vengono visualizzati soltanto una volta viene mostrata all’interno dell’editor quando si tocca l’icona Visualizza una volta.

Se questa funzionalità è già abilitata per il proprio account, il servizio informerà l’utente che il destinatario non potrà catturare uno screenshot del contenuto ricevuto.

Già disponibile per alcuni utenti beta, tale novità nei prossimi giorni dovrebbe essere implementata anche per gli altri.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.25.13 di WhatsApp Beta per Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima tale nuova versione dell’applicazione di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

