Il listino di offerte Kena Mobile si rinnova: a disposizione degli utenti che scelgono di portare il numero in Kena oppure di attivare un nuovo numero di cellulare ci sono diverse offerte da sfruttare. Si parte da 4,99 euro al mese per l’offerta “base” e si arriva fino a piani tariffari più completi con la possibilità di ottenere fino a 250 GB al mese.

Come da tradizione, alcune offerte Kena sono di tipo “operator attack” e, quindi, sono attivabili solo con portabilità da operatori selezionati. Tutte le offerte sono, però, molto convenienti e sono caratterizzate da un prezzo “per sempre”. Da notare, inoltre, che basterà attivare la Ricarica Automatica per ottenere 50 GB gratis ogni mese. Ricordiamo che Kena utilizza la rete TIM.

Ecco i dettagli completi delle offerte disponibili per passare a Kena Mobile:

Passa a Kena Mobile: ecco le offerte di dicembre 2022

Partiamo dalle offerte disponibili solo con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato (l’elenco completo comprende Poste Mobile, Lycamobile, HO Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, COOP, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Fastweb Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu).

L’offerta più conveniente da attivare da chi passa a Kena Mobile da Iliad o da un operatore virtuale elencato in precedenza è Kena 6,99. Quest’offerta include minuti illimitati, 500 SMS e 130 GB in 4G fino a 60 Mbps al costo di 6,99 euro al mese. Da notare, però, che basta attivare il servizio di Ricarica Automatica per ricevere 50 GB in più ogni mese. In questo modo, quindi, l’offerta includerà 180 GB a 6,99 euro al mese. Da notare che l’attivazione è gratuita.

Sempre per chi passa da Iliad o da un virtuale c’è la possibilità di attivare Kena 7,99. L’offerta in questione include minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB in 4G a 7,99 euro al mese. Anche in questo caso, però, basta attivare la Ricarica Automatica per avere 50 GB e, di conseguenza, ottenere 200 GB al mese a 7,99 euro a rinnovo. L’attivazione è di appena 1,99 euro una tantum.

A completare l’elenco di offerte Kena Mobile per chi passa da Iliad o da un virtuale selezionato c’è Kena 4,99 con minuti illimitati, 500 SMS e 1 GB in 4G ogni mese. Il costo è di 4,99 euro al mese con attivazione gratuita. Ecco il link per l’attivazione:

Per chi passa a Kena Mobile da TIM, Vodafone e WINDTRE e i vari operatori virtuali non inclusi nell’elenco precedente c’è la possibilità di attivare Kena 11,99. L’offerta in questione include minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps al costo periodico di 11,99 euro al mese e con attivazione gratuita. Come per le offerte viste in precedenza, basta attivare il servizio di Ricarica Automatica per ottenere 50 GB gratis ogni mese e, quindi, portare l’offerta fino a 150 GB al costo di 11,99 euro al mese.

Kena Mobile completa il suo listino di offerte con soluzioni dedicate a chi attiva un nuovo numero di cellulare, senza portabilità. La prima offerta da tenere d’occhio è Kena 7,99 per nuovi numeri. Quest’offerta include minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps con un costo periodico di 7,99 euro al mese. Con i 50 GB extra della Ricarica Automatica, invece, è possibile ottenere 150 GB al mese.

A completare il listino di offerte troviamo Kena 9,99 per nuovi numeri. Questa tariffa include minuti illimitati, 1000 SMS e 200 GB in 4G fino a 60 Mbps. Il costo è di 9,99 euro al mese e l’attivazione è gratuita. Con la Ricarica Automatica ed i 50 GB extra è, quindi, possibile attivare questa tariffa potendo sfruttare un totale di 250 GB ogni mese. Ecco il link per attivare la promozione:

