Tra i vari produttori che personalizzano in modo pesante i propri smartphone Android con un’interfaccia proprietaria vi è anche Xiaomi, che lancerà la sua prossima attesa versione, MIUI 14, in occasione della presentazione ufficiale della serie Xiaomi 13.

L’interfaccia di Xiaomi è molto amata dagli utenti per le varie opzioni che offre in termini di personalizzazione ma non è esente da critiche, in particolare quelle relative alla presenza di annunci pubblicitari e alla pre-installazione di troppe applicazioni “inutili” (il cosiddetto bloatware).

Con MIUI 14 Xiaomi potrebbe invertire la rotta

Ebbene, stando a quanto viene riportato da MyDrivers (la fonte purtroppo è in cinese e la traduzione, pertanto, potrebbe non essere del tutto accurata), il 19 novembre, giorno che il colosso della tecnologia avrebbe scelto per la presentazione ufficiale degli smartphone della serie Xiaomi 13, verrà lanciata anche l’interfaccia MIUI 14.

Tra le novità di MIUI 14 che il colosso cinese avrebbe già anticipato vi sarebbe la rimozione degli annunci pubblicitari e delle applicazioni pre-installate e ciò dovrebbe rendere la nuova versione dell’interfaccia di Xiaomi decisamente più leggera.

Inoltre, sempre sulla base di quanto è emerso sino a questo momento, MIUI 14 dovrebbe caratterizzarsi per essere più fluida e più stabile rispetto alla precedente versione dell’interfaccia.

Non dovrebbero mancare, infine, alcune modifiche grafiche e l’introduzione di nuove funzionalità studiate per rendere l’esperienza di utilizzo di questa interfaccia più ricca e piacevole.

In sostanza, MIUI 14 dovrebbe rappresentare, almeno secondo i progetti di Xiaomi, un importante step evolutivo di questa interfaccia personalizzata.

Resta da capire quando la serie Xiaomi 13 arriverà anche nei mercati europei (l’esordio avverrà in Cina) e quando inizierà a sbarcare sugli altri smartphone del produttore asiatico l’aggiornamento che porterà con sé MIUI 14 e le sue novità.

Probabilmente tra poco più di una settimana ne sapremo di più. Basta avere un po’ di pazienza.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Xiaomi del mese