Realme annuncia quest’oggi il rilascio della sua nuova interfaccia utente, giusto in tempo per la presentazione globale di Realme 10 Pro. Si chiama Realme UI 4.0, è sempre basata su Android 13 e arriverà su Realme 10 in Europa a partire da marzo 2023. Scopriamo quali sono le novità e le funzionalità introdotte con la nuova versione, insieme a una tabella di marcia dell’aggiornamento ad Android 13 per gli smartphone del marchio.

Le novità della Realme UI 4.0 basata su Android 13

La Realme UI 4.0 integra una serie di nuove funzionalità che si concentrano su quattro aree fondamentali del sistema operativo: design, interazione, fluidità e sicurezza. Lato design è stato progettato un set più intuitivo di icone per consentire agli utenti di orientarsi con maggiore immediatezza. A bordo un layout innovativo che va a raggruppare diversi segmenti di informazioni, ma anche un centro di controllo ottimizzato in stile scheda che permette di raggiungere più rapidamente le informazioni chiave. In più la versione 4.0 include nuovi sfondi e orologi per un’interfaccia più dinamica.

Lato interazione, la Realme UI 4.0 introduce novità per quanto riguarda l’Always-On Display (AOD), come le Bitmoji con animazioni più varie e personalizzate (che possono mostrare il comportamento e lo stato dell’utente nel mondo reale) e la musica smart AOD: quando si riproduce musica con Spotify, si può vedere il lettore musicale senza dover sbloccare il dispositivo. In più il sistema mette a disposizione un pannello interattivo (per mettere in pausa o avanzare), accessibile con doppio tocco sull’AOD, ed è in grado di consigliare alcune playlist.

In base a quanto dichiarato dal produttore, le funzioni di sistema base sono state notevolmente migliorate: il nuovo Dynamic Computing Engine aumenta le prestazioni complessive (+10%) e l’efficienza energetica (la durata della batteria durante il gioco è aumentata del 4,7%), restituendo una maggiore fluidità generale. Passi avanti pure nelle animazioni grazie al Quantum Animation Engine 4.0. La nuova UI integra inoltre la funzione “smart home” per facilitare l’accesso alle app contenute in grandi cartelle della schermata principale, e va a migliorare i layout adattivi con nuove funzionalità: tra queste il Waterfall Content Self-Adaptation, la barra di navigazione su un lato e i controlli per avere una maggiore coerenza visiva e interattiva e un migliore uso dello spazio.

Non resta che parlare della sicurezza: Realme ha integrato a bordo del nuovo sistema operativo un Private Safe basato su Advanced Encryption Standard (AES), una soluzione perfetta per la protezione della privacy. In più c’è la funzione Auto Pixelate, grazie alla quale gli utenti possono “pixelare” in modo automatico e con un semplice tocco le informazioni personali o sensibili che potrebbero apparire all’interno di screenshot di app come WhatsApp e Messenger.

La roadmap Realme per l’aggiornamento ad Android 13

La distribuzione dell’aggiornamento ad Android 13 è già iniziata il mese scorso per alcuni modelli, anche se con Realme UI 3.0. La casa cinese ha ora diffuso la tabella di marcia che svela le tempistiche dell’update, ma non specifica quali dei modelli seguenti riceveranno la nuova versione, ossia la Realme UI 4.0: è probabile che alcuni smartphone ricevano Android 13 con l’attuale versione per poi accogliere la 4.0 più avanti, durante il 2023.

Ecco la roadmap di Android 13 stabile per gli smartphone Realme:

Prima del rilascio ufficiale di Realme UI 4.0, l’azienda ha lanciato il progetto Realme Widget UI Co-Creation 2022, per spingere utenti e designer a sviluppare design interattivi e innovativi per la nuova interfaccia. Questo progetto ha ricevuto più di 1500 proposte da 15 Paesi sparsi per il mondo: le idee selezionate saranno annunciate durante l’evento di lancio di Realme 10 Pro, che si terrà tra un paio di giorni, l’8 dicembre 2022. Il team Realme collaborerà con gli autori per implementare nuovi widget all’interno del sistema operativo.

