Xiaomi ha deciso di rinviare la presentazione di Xiaomi 13 e 13 Pro che era originariamente programmata per oggi, tuttavia l’azienda ieri aveva pubblicato vari scatti effettuati con la nuova fotocamera del dispositivo. In attesa che Xiaomi comunichi la data della presentazione ufficiale dei nuovi smartphone possiamo ammirare Xiaomi 13 Pro in un breve video appena trapelato.

Ecco Xiaomi 13 Pro nel primo video hands-on

Frontalmente è possibile notare la fotocamera selfie alloggiata in un foto in alto al centro e il display curvo lungo i lati verticali. Posteriormente spicca l’ampia isola decisamente sporgente del modulo fotocamera marchiato Leica.

Nel comunicato relativo al rinvio della presentazione Xiaomi non fornisce una data precisa per il lancio dei nuovi dispositivi, ma lascia intendere che i nuovi Xiaomi 13 arriveranno presto.

La serie Xiaomi 13 potrebbe debuttare più avanti nel mese di dicembre andando a riprendere una sorta di tradizione per il marchio che è solito presentare i propri smartphone di punta sul mercato cinese entro la fine dell’anno in corso.

Dei nuovi Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro conosciamo praticamente tutto, grazie ai numerosi teaser ufficiali e alle sempre più corpose indiscrezioni sul loro conto, tra specifiche tecniche, colori e punteggi nei benchmark, immagini pubblicitarie e foto dal vivo che li ritraggono.

