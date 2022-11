Gli smartphone sono ormai diventati un’estensione del nostro corpo, con questo tipo di dispositivi possiamo fare molte cose e spesso diamo per scontata la funzione basilare, quella delle chiamate; una volta i telefoni cellulari, gli antenati degli smartphone se vogliamo, si concentravano quasi esclusivamente su telefonate ed SMS, mentre oggi molti utenti fanno addirittura a meno delle telefonate sullo smartphone, prediligendo altri metodi di comunicazione. Ad ogni modo, un telefono deve essere in grado di garantire una buona qualità in chiamata e questo lo sanno anche i produttori; Samsung per esempio ha deciso di implementare la funzione Voice Focus su altri dispositivi di fascia media.

Samsung offrirà una migliore qualità delle chiamate sui dispositivi di fascia media grazie a Voice Focus

La funzione è stata introdotta a marzo di quest’anno su Galaxy F23 5G e successivamente anche su Galaxy M33 e M53, ora Samsung ha annunciato l’intenzione di portare la funzione Voice Focus anche sugli smartphone della serie Galaxy A. L’aggiornamento alla One UI 5.0 sta portando la funzionalità di cui sopra sui dispositivi Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G e Galaxy A73 5G.

Voice Focus si occupa di migliorare la qualità delle telefonate sia per il chiamante che per l’ascoltatore, filtrando i rumori di fondo e aumentando le frequenze vocali; la cosa lodevole è che tale funzione non è esclusiva del dialer Samsung, ma funziona anche con applicazioni di chiamate e videochiamate di terze parti come Google Meet, Microsoft Teams, WhatsApp e Zoom.

Attualmente l’ufficialità dell’implementazione di Voice Focus sui dispositivi sopra citati arriva da Samsung India, ma è plausibile che venga a breve introdotta anche in altri mercati; se siete dunque possessori di uno smartphone della serie A, potrete presto beneficiare di un upgrade per quel che riguarda la qualità delle telefonate effettuate con il vostro dispositivo.

