Tra i punti di forza degli smartphone e dei tablet di Samsung vi è il comparto software, che può contare su un’interfaccia personalizzata con tante funzionalità appositamente studiate dal colosso coreano per consentire agli utenti di rendere il dispositivo ideale per le proprie esigenze e su una serie di applicazioni speciali, come ad esempio One Hand Operation+.

Ebbene, nelle scorse ore Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento per questa applicazione, portandola alla versione 5.8.19.0 e introducendo qualche novità, oltre alla risoluzione di alcuni bug riscontrati dagli utenti.

Le novità della versione 5.8.19.0 di Samsung One Hand Operation+

Ricordiamo che questa applicazione, che fa parte della suite Samsung Good Lock, è stata realizzata dal team di sviluppatori del colosso coreano per consentire agli utenti di gestire il proprio device con una sola mano, cosa che nel corso degli anni, con il continuo aumentare delle dimensioni dei display, è divenuta via via più difficile.

Grazie a One Hand Operation+, infatti, è possibile sfruttare alcune gesture per compiere rapidamente determinate attività e raggiungere con una sola mano le scorciatoie per le impostazioni e le applicazioni preferite.

Questo è il changelog ufficiale della versione 5.8.19.0 dell’app:

Add “Show/hide Taskbar” feature. (Fold/Tablet only)

Fix Flashlight brightness issue.

Fix icon visibility issue in Quick Tools.

Fix widget popup layout issue.

Other stability improvements.

Oltre alla risoluzione di alcuni bug (luminosità del flash, visibilità delle icone in Quick Tools e widget) e ai miglioramenti generali della stabilità, con questo update viene introdotta una novità che riguarda i tablet e gli smartphone della serie Samsung Galaxy Z Fold: ci riferiamo alla possibilità di mostrare o nascondere la Taskbar.

Come scaricare la nuova versione

La nuova versione di One Hand Operation+ è già disponibile nel Samsung Galaxy Store e può essere scaricata gratuitamente dai device supportati seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Samsung del mese