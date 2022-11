Blackview, produttore specializzato in rugged phone, ha scelto il Black Friday per lanciare sul mercato il suo nuovo smartphone “normale”, Blackview A85 che sarà in vendita già da oggi, in concomitanza con l’avvio della campagna del Black Friday su AliExpress. Si tratta di uno smartphone di fascia media, proposto in questi giorni a un prezzo davvero imperdibile.

La promozione di Blackview A85

Con un timing impeccabile Blackview è pronta a sfidare la concorrenza scontando del 50% il suo nuovo smartphone, che viene proposto a un prezzo scontato fino al 29 novembre, quando sarà terminato questo periodo di sconti. Blackview A85 può contare su uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione HD+ ma con frequenza di refresh a 90 Hz, caratteristica solitamente destinata a modelli più costosi.

Sotto la scocca troviamo un chipset UNISOC &606, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La RAM può essere aumentata fino a 14 GB sfruttando proprio la memoria interna, che a sua volta può godere di uno slot per microSD fino a 1 TB. Tre le colorazioni tra cui scegliere, con il classico Space Black affiancato dai bellissimi Sky Mirror e Deep Sea Blue, per soddisfare le esigenze di ognuno.

Il comparto fotografico può contare su un sensore frontale da 8 megapixel, inserito nel notch a goccia, e su una doppia fotocamera posteriore. Troviamo un sensore principale Samsung ISOCELL JN1 da 50 megapixel affiancato da un sensore ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 8 megapixel in grado di effettuare anche foto macro. Il software offre inoltre funzioni evolute, come Cinematic Video Recording, Night Pro Mode e Panorama.

Blackview A85 offre prestazioni di ottimo livello grazie anche alla presenza di Android 12, sul quale gira l’interfaccia personalizzata Doke OS 3.0 che rappresenta un notevole passo avanti rispetto alla versione precedente, soprattutto in termini di fluidità e reattività . Tra le funzioni introdotto con il nuovo software troviamo Versatile Desktop, Smart Floating Windows, Pristine and Inspiring Theme, Multi-layered Dark Mode, Upgraded Notebook, Smart Pre-Loading, Refined Animation e CPU Scheduling.

Ottima anche l’autonomia, grazie a una batteria da 4.480 mAh che può contare su una ricarica rapida a 18 watt. In questo modo è possibile coprire senza problemi anche le giornate più impegnative senza dover ricorrere a ricariche intermedie. Da segnalare infine la presenza della tecnologia NFC, che permette di utilizzare Google Pay per i pagamenti in mobilità , di speaker K-BOX privi di distorsione e dello sblocco col volto e con impronta digitale.

Blackview A85 è in vendita a partire da oggi su AliExpress a 109,99 dollari (circa 107 euro) con coupon limitati da 10 e 20 dollari. La promozione di lancio è valida solo fino al 29 novembre.

Informazione Pubblicitaria