I vari operatori telefonici di tanto in tanto adeguano le proprie tariffe e apportano delle modifiche e nelle scorse ore il team di WINDTRE ha introdotto sul sito ufficiale una modifica che comunque non entrerà in vigore subito.

Il popolare operatore telefonico, infatti, ha incluso nelle condizioni generali dei contratti mobile e di rete fissa quella che è stata chiamata la “Clausola ISTAT”, ossia una clausola che avrà i suoi effetti a partire da gennaio 2024 e soltanto per i nuovi clienti.

Cosa prevede la nuova clausola di WINDTRE

Nelle condizioni generali delle offerte mobile è possibile leggere quanto segue:

Il Cliente prende atto e accetta che, da gennaio 2024, in caso di variazione annua positiva dell’indice nazionale dei prezzi al consumo FOI rilevata da ISTAT nel mese di ottobre dell’anno precedente, WINDTRE ha titolo di aumentare il prezzo mensile del Servizio di un importo percentuale pari alla variazione di tale indice o comunque pari almeno al 5% ove tale variazione fosse inferiore a detta percentuale. L’adeguamento, applicato entro il primo trimestre di ciascun anno, non costituisce una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 2.4 delle presenti Condizioni Generali e, pertanto, non conferisce al Cliente diritto di recesso senza costi dal Contratto.

L’importo del prezzo mensile del Servizio, così adeguato, potrà essere arrotondato per difetto al centesimo di euro.

WINDTRE segnala annualmente tale adeguamento sul proprio sito Internet e con pubblicazione su un quotidiano nazionale nei sette giorni solari precedenti.

Anche nelle condizioni generali delle offerte di rete fissa WINDTRE ha introdotto una clausola relativa alla possibilità di aumentare il prezzo delle tariffe in base all’andamento “dell’indice nazionale dei prezzi al consumo FOI rilevata da ISTAT” e sempre a partire da gennaio 2024.

L’operatore telefonico ci tiene a precisare che questo eventuale adeguamento dei prezzi non sarà considerata una di quelle modifiche contrattuali per le quali i clienti potranno esercitare il diritto di recedere senza costi o penali.

