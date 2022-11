Ormai ci siamo, il Black Friday si avvicina e oltre ai negozi online e alle catene di elettronica, anche gli operatori telefonici vogliono partecipare; dopo aver visto le offerte proposte per l’occasione da TIM e Vodafone, oggi è il turno di Very Mobile, Kena e Fastweb.

Il Black Friday di Very Mobile

Per il Black Friday di quest’anno Very Mobile propone una delle sue offerte già note, fino al 28 novembre sarà possibile avere, a fronte di un canone mensile di 5,99 euro, Minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati.

L’offerta non prevede costi di attivazione, costi per la SIM o di spedizione ed è attivabile sia per i nuovi numeri, che effettuando la portabilità; inoltre a chi passa a Very mantenendo il proprio numero, l’operatore regala un buono Amazon da 10 euro.

Offerta Very Mobile a 5,99 euro

L’offerta di Kena Mobile

Anche Kena Mobile partecipa al Black Friday, per l’occasione l’operatore mette a disposizione degli utenti che effettuano la portabilità del numero ben 130 GB, minuti illimitati e 500 SMS al costo di 6,99 euro al mese.

Inoltre in occasione del venerdì nero, Kena arricchisce l’offerta con i primi 2 mesi gratis e 50 GB di traffico dati in più se si attiva l’opzione per l’autoricarica; l’offerta prevede un costo di attivazione di 5,99 euro, mentre la SIM è gratuita.

Offerta Kena Mobile a 6,99 euro

Il Black Friday di Fastweb Mobile

Fastweb Mobile propone per l’occasione la sua offerta Mobile Rush che prevede minuti illimitati, 100 SMS e 200 GB di traffico dati in 5G al costo di 8,95 euro al mese; l’offerta è valida effettuando la portabilità del numero provenendo da qualsiasi operatore, ed è attivabile fino al 30 novembre.

Attivando l’offerta sul sito dell’operatore (attraverso il link sottostante) SIM, spedizione e attivazione sono completamente gratuite.

Offerta Fastewb Mobile a 8,95 euro

