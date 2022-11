Google sta riprogettando massicciamente Android Auto e ha da poco rilasciato la beta pubblica della nuova versione del sistema con nome in codice “Coolwalk”.

Android Auto è da sempre portatore di bug e uno dei tanti ha tormentato il widget del meteo che spesso è sparito e successivamente riapparso per diverse volte.

L’icona del meteo torna su Android Auto, ma sparisce dalla riprogettazione Coolwalk

Secondo quanto si legge sulla pagina del forum di supporto di Google, l’icona del meteo e della temperatura sono ritornate in Android Auto, apparentemente senza che nessuna app sia stata aggiornata e nessun hardware riparato, aggiornato, sostituito o rimosso.

Tuttavia altre segnalazioni affermano che l’icona del meteo è sparita nella riprogettazione “Coolwalk” di Android Auto che consente di visualizzare fino a tre app simultaneamente e dona un’aspetto completamente nuovo alla piattaforma.

La riprogettazione rimuove la barra di stato in alto e introduce una barra in basso che mostra app o widget e un collegamento per visualizzare le notifiche. All’angolo la barra mostra l’ora, la carica residua della batteria dello smartphone e la potenza del segnale di rete, ma purtroppo non è presente alcuna informazione o icona relativa al meteo.

È ovviamente possibile che Google la riporterà in vita anche sulla nuova versione di Android Auto prima di rilasciarla per tutti gli utenti.

