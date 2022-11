Dopo le numerose novità arrivate nel corso dei primi 8 mesi del 2022, OnePlus sta lavorando ai nuovi smartphone che caratterizzeranno la gamma 2023 del brand. Tra le novità in arrivo c’è, senza dubbio, il nuovo flagship che andrà a rimpiazzare OnePlus 10 Pro e 10T potendo contare sul nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 appena presentato.

In arrivo, però, c’è almeno un’altra novità per OnePlus. Il brand sta lavorando al nuovo OnePlus Ace 2, erede dell’OnePlus Ace presentato lo scorso aprile e dotato di MediaTek Dimensity 8100 Max e della sua variante Pro arrivata la scorsa estate e dotata di Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Vediamo i primi dettagli sul nuovo OnePlus Ace 2 che potrebbe ritagliarsi il suo spazio anche in Europa (probabilmente con un nome differente) nel corso della prima metà del 2023.

OnePlus Ace 2: confermate le specifiche del nuovo smartphone

A rilevare le prime informazioni in merito alle specifiche tecniche del nuovo OnePlus Ace 2 è stato l’insider Yogesh Brar. Secondo le informazioni fornite dall’insider, il nuovo smartphone arriverà sul mercato con un display Fluid AMOLED da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione 1.5K e refresh rate di 120 Hz. Il pannello avrà il solito foro per la fotocamera anteriore.

A gestire il funzionamento del nuovo OnePlus Ace 2 ci sarà una conferma. OnePlus dovrebbe continuare a proporre lo Snapdragon 8 Plus Gen 1, già utilizzato su OnePlus 10T e su OnePlus Ace Pro. Questa scelta confermerà la natura di “quasi top di gamma” dello smartphone che andrà ad affiancarsi al futuro OnePlus 11 con Snapdragon 8 Gen 2 in arrivo ad inizio 2023.

Il SoC sarà, come sempre, supportato da varie combinazioni di RAM e storage fino ad un massimo di 16 GB di RAM e 256 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W (da notare che si tratta di un potenziale downgrade rispetto alla precedente generazione che arrivava a 150 W). Non dovrebbe esserci il supporto alla ricarica wireless.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, lo smartphone dovrebbe presentare una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX890 da 50 Megapixel. Da notare che, secondo rumor delle scorse settimane, si tratta dello stesso sensore che troveremo anche su OnePlus 11. Gli altri due sensori saranno un’ultra grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel. La camera anteriore sarà da 16 Megapixel. Lato software, infine, il nuovo OnePlus Ace 2 potrà contare su Android 13.

Per il momento, non c’è molto altro da aggiungere sul progetto del nuovo OnePlus Ace 2. Lo smartphone, in ogni caso, dovrebbe tornare molto presto a far parlare di sé. Da notare che il dispositivo potrebbe arrivare sul mercato anche con un brand diverso. Il futuro Realme GT Neo 5, infatti, potrebbe ricalcare lo stesso identikit del nuovo OnePlus Ace 2. Lo smartphone di Realme, a differenza di quello di OnePlus, arriverà quasi certamente anche in Europa. Sulla questione ne sapremo di più nelle prossime settimane.

