Tra i produttori che si stanno impegnando ad aggiornare i propri smartphone ad Android 13 vi è anche OnePlus e dall’India arriva la notizia dell’avvio del Programma Open Beta di OxygenOS 13 per OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.

Ad annunciare l’apertura dell’OxygenOS 13 Open Beta Test (OBT) è stato lo stesso produttore sul forum ufficiale, precisando che al momento i test saranno riservati agli utenti indiani, ai quali espressamente si rivolge alla ricerca di chi desidera provare in anticipo la nuova interfaccia personalizzata (al momento i test saranno aperti a 1.000 volontari) e sia pronto ad impegnarsi ad inviare feedback e condividere suggerimenti che saranno sfruttati per migliorare l’esperienza software di tutti.

Le novità di OxygenOS 13 per OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Sono tante le novità su cui potranno fare affidamento i possessori di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G dopo avere installato OxygenOS 13, a partire da vari miglioramenti grafici, come l’introduzione dei colori del tema Aquamorphic Design, un widget per l’orologio con più fusi orari, Quantum Animation Engine 4.0, miglioramenti per la leggibilità dei font e per il sistema delle icone.

Con OxygenOS 13 migliora anche l’efficienza con l’introduzione di cartelle più grandi nella homescreen, controlli per la riproduzione multimediale, nuovi strumenti per la modifica degli screenshot, la barra degli strumenti laterali.

Non mancano, infine, miglioramenti per la privacy e la sicurezza (come una funzione di pixelizzazione automatica per gli screenshot delle chat, la cancellazione degli appunti a intervalli di tempo regolari e l’utilizzo di Advanced Encryption Standard per la protezione dei file), per Benessere Digitale, per le prestazioni (viene introdotto Dynamic Computing Engine per migliorare la velocità del sistema, la stabilità, l’autonomia e l’esperienza di utilizzo delle app) e il gaming (con HyperBoost GPA 4.0 gli utenti potranno contare sulla stabilizzazionene del frame rate e sul bilanciamento di prestazioni e gestione delle risorse).

La speranza è che il programma di test possa concludersi rapidamente con esito favorevole, in modo che l’aggiornamento per OnePlus Nord CE 2 Lite 5G possa essere rilasciato a livello globale.