Si avvicina la stagione natalizia e il team di Google Maps ha deciso di introdurre qualche novità per tutte quelle persone che sfrutteranno l’occasione per viaggiare e scoprire nuovi posti oppure per ricongiungersi con amici e familiari lontani.

Con un post sul blog ufficiale, infatti, il colosso di Mountain View ha annunciato l’implementazione di tre nuove funzionalità che renderanno Google Maps un servizio ancora più comodo e completo.

Google Maps si arricchisce di tre funzionalità

A settembre è stata introdotta la ricerca con Live View per consentire agli utenti di esplorare ciò che li circonda in modo più intuitivo grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale, a miliardi di immagini di Street View e alla realtà aumentata e a partire dalla prossima settimana questa esperienza inizierà a essere implementata a Londra, Los Angeles, New York, Parigi, San Francisco e Tokyo sia su Android che su iOS.

Grazie a questo sistema gli utenti potranno fare affidamento su indicazioni e frecce basate sulla Realtà Aumentata e scoprire in che direzione si trovano (e quanto sono lontani) i luoghi in cui desiderano andare. Inoltre sarà possibile individuare luoghi che non sono nella propria visuale immediata (ad esempio un bar intorno all’isolato), avendo in sostanza tutto il quartiere “sotto controllo”.

La seconda novità è dedicata a chi si sposta con le auto elettriche e che già magari usa Google Maps per scoprire dove si trovano le più vicine stazioni di ricarica. Ebbene, ciò ora diventa ancora più facile: cercando “stazioni di ricarica per veicoli elettrici” e selezionando il filtro “ricarica rapida”, infatti, si vedranno le stazioni con caricabatterie da 50 kW (o superiore), in modo da poter ricaricare più velocemente e sarà possibile anche sfruttare altri filtri per adeguare i risultati alle proprie esigenze.

La terza novità è dedicata agli utenti che si muovono su una sedia a rotelle: si tratta di una funzionalità, lanciata nel 2020 in alcuni Paesi e che ora viene rilasciata a livello globale, in virtù della quale sarà possibile sapere se un determinato luogo presenta problemi di accessibilità.

Per sfruttare questa funzione sarà sufficiente attivare l’impostazione “Luoghi accessibili” nell’app Google Maps e si visualizzeranno un’icona a forma di sedia a rotelle sul profilo delle attività che hanno un ingresso accessibile in sedia a rotelle (oppure la stessa icona barrata se si tratta di un luogo non accessibile) ed altre utili informazioni.

Potete scaricare Google Maps per Android dal Play Store attraverso il seguente badge: