In estate è finalmente divenuto operativo il Registro delle opposizioni per i telefoni cellulari, ossia la soluzione studiata per consentire agli utenti di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate e ciò sia che si tratti di operatori umani che di telefonate automatizzate.

In sostanza, il rinnovato Registro pubblico delle opposizioni dovrebbe essere lo strumento ideale per tutti quelli che sono stufi di continuare a ricevere chiamate di telemarketing indesiderate che promuovono i più disparati servizi, dai depuratori di acqua ai contratti telefonici, dalla fornitura di luce e gas e agli investimenti in borsa.

Nelle ultime settimane, tuttavia, in Rete sono andate moltiplicandosi le lamentele di utenti che continuano a ricevere chiamate di telemarketing nonostante abbiano inserito i loro numeri nel Registro pubblico delle opposizioni e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) arriva una buona notizia a tal riguardo.

Avviato il nuovo servizio per segnalare il telemarketing

Il Garante ha reso noto che è finalmente operativo il nuovo servizio telematico per segnalare la ricezione di telefonate indesiderate, il quale può essere raggiunto seguendo questo link.

Il Garante ci tiene a precisare che questo “nuovo servizio sostituisce integralmente la segnalazione tramite il modello cartaceo, che non dovrà più essere utilizzato, e fa parte di un pacchetto di servizi e procedure online che il Garante sta implementando per semplificare il rapporto con i cittadini e gli adempimenti previsti per i titolari”.

Una volta raggiunta la pagina dedicata alla segnalazione, l’utente dovrà compilare un apposito form, inserendo tutti i propri dati personali, incluso un indirizzo email o PEC.

Senza dubbio tale sistema dovrebbe rendere più semplice la segnalazione del telemarketing “molesto” e la speranza è che possa essere di aiuto per ridurre un fenomeno che, con il passare degli anni, è divenuto sempre più fastidioso.

