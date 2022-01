Se lotti da sempre contro il telemarketing e vuoi sapere come non ricevere pubblicità telefonica e cartacea sul tuo numero di telefono, fisso o cellulare, o al tuo indirizzo fisico sei nel posto giusto. Purtroppo, negli ultimi anni la piaga dello spam indesiderato è diventata per alcuni un vero e proprio incubo, con continue chiamate a tutte le ore e insistenti proposte da parte di call center “ufficiali” di offerte di telefonia, opzioni per il trading online, vendita di servizio e tanto altro.

Un’arma a disposizione degli utenti nella lotta al telemarketing è il Registro Pubblico delle Opposizioni, ma non tutti sanno cos’è e come funziona. Nei prossimi paragrafi spiegheremo in dettaglio come funziona il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) e come può aiutare gli utenti a porre un freno alle attività di telemarketing – anche se, come vedremo, il discorso è sicuramente più complesso di quello che sembra.

Cos’è il Registro Pubblico delle Opposizioni

Il Registro è stato ideato con l’obbiettivo di regolamentare le attività da parte degli operatori di telemarketing fornendo agli utenti la possibilità di negare il consenso al contatto telefonico da parte di questi ultimi. Il problema principale è che la normativa attuale – in tutta l’Unione Europea, non solo in Italia – prevede un sistema di tipo “opt-out”, ovvero in cui è l’utente a doversi attivare per opporsi alla pubblicità telefonica e cartacea.

Da gennaio 2011 gli abbonati possono fermare le attività di telemarketing presso il proprio numero di telefono o indirizzo fisico, a patto di sapere come iscriversi al Registro delle Opposizioni, e fornendo il proprio consenso a “tirarsi fuori” da quello che spesso, per gli utenti, è un vero e proprio girone infernale. Il funzionamento del Registro è semplice, in teoria: basta fornire i propri dati personali e compilare un apposito form, avendo cura di scegliere uno dei metodi indicati nei prossimi paragrafi: una volta ricevuta la richiesta, potrebbero volerci fino a 15 giorni per aggiornare il Registro.

Quando si effettua l’iscrizione al Registro viene fornito anche il “Codice Registro”: si tratta di un codice numerico associato al numero di telefono iscritto al servizio. In teoria, questo dovrebbe rappresentare una forma di tutela per l’utente contro l’accesso abusivo ai propri dati; in pratica, è un lascito anacronistico di un tempo in cui non esistevano strumenti per poter verificare l’identità digitale di una persona, come lo SPID.

Quindi, ricapitolando: per gli utenti che desiderano impedire che il proprio numero di telefono cellulare o fisso venga utilizzato per finalità di telemarketing e pubblicità si deve:

compilare il form disponibile sul sito www.registrodelleopposizioni.it;

scegliere una delle modalità di invio del form tra form web, chiamata al numero verde, posta elettronica o raccomandata A/R;

conservare gelosamente il Codice Registro associato al numero di telefono iscritto al registro.

Così facendo, chiunque decida di voler fare telemarketing pescando i numeri di telefono dagli elenchi telefonici pubblici non potrà farlo – e se non lo avete già fatto, fareste meglio a disdire l’abbonamento agli elenchi telefonici cartacei. Al momento, le procedure descritte sono valide soltanto per i numeri fissi, ma in pochi mesi saranno valide anche per i numeri di telefono cellulare.

Come non ricevere telemarketing sul proprio numero di telefono

Ecco come non ricevere pubblicità telefonica e cartacea con il Registro delle opposizioni: la prima cosa da fare è scegliere la modalità con cui intendi effettuare l’opt-out. In pratica è come dire:”non voglio più che il mio telefono sia usato per finalità di telemarketing.”

È possibile iscrivere contemporaneamente fino a cinque numeri di telefono di cui si è intestatari – per cui sono esclusi quelli di terzi, come parenti e amici. Si può effettuare l’iscrizione tramite web, email, chiamata al numero verde e raccomandata. Se si sceglie la procedura telefonica è richiesto che per ciascuna delle numerazioni da iscrivere nel Registro sia effettuata una chiamata dall’utenza interessata.

Come iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni via web

Il modo più semplice per iscriversi al Registro è compilare l’apposito web form disponibile sul sito a questo indirizzo. Si inseriscono i dati personali e il numero o i numeri di telefono di cui si vuole chiedere l’opposizione, scegliendo dall’apposito menù a tendina il tipo di opposizione: pubblicità telefonica, pubblicità cartacea o entrambe.

Come iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni via telefono

Chi ha poca dimestichezza con il web o preferisce l’opzione telefonica può iscriversi chiamando il numero verde 800 265 265 dalla numerazione che si intende iscrivere. La procedura va ripetuta se ci sono più numerazioni che si intende registrare: basta seguire la procedura automatica ed inserire i propri dati personali.

Come iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni via email

Si può anche inviare una semplice email – non è necessario avere un indirizzo di posta elettronica certificata – all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it allegando i seguenti dati/documenti:

copia leggibile di un documento di riconoscimento dell’intestatario dell’utenza telefonica;

numerazione telefonica da iscrivere al registro;

modulo digitale compilato in ogni sua parte reperibile a questo indirizzo.

Nel corpo della email bisogna specificare che si richiede l’iscrizione al registro per la numerazione di cui viene presentata la necessaria documentazione.

Come iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni via raccomandata

Qualcuno preferisce l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso la procedura è simile a quella per l’iscrizione tramite email. La raccomandata va indirizzata a

“GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI”, UFFICIO ROMA NOMENTANO, CASELLA POSTALE 7211, 00162 ROMA RM.

All’interno della lettera che accompagna la raccomandata vanno inseriti:

Nome e cognome;

luogo e data di nascita;

codice fiscale;

indirizzo di posta elettronica;

numerazione telefonica che si vuole iscrivere;

modulo RACCOMANDATA disponibile sul sito ufficiale del Registro.

Al momento però, sul sito ufficiale, si legge la seguente nota: “Si avvisano gli ABBONATI che a seguito delle misure emanate dal Governo per il contenimento del COVID-19, le richieste di iscrizione, aggiornamento e revoca inviate tramite raccomandata saranno gestite al termine dell’emergenza epidemiologica, mentre restano regolarmente operative le modalità web, email e numero verde.”

Perché ricevo ancora chiamate anche dopo l’iscrizione al registro?

C’è però un dato importante da sottolineare: al momento, il Registro è rivolto solo e soltanto agli intestatari di un numero – non importa se persona fisica o giuridica – presenti negli elenchi telefonici pubblici. E la maggior parte delle chiamate pubblicitarie provengono da agenzie che sono in possesso di enormi elenchi con numeri di telefono che sono in circolazione da anni.

Il consiglio che possiamo darvi è quello di invocare l’art. 83, par. 5, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di Euro o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente nel caso della mancata osservanza del RPO da parte degli operatori di telemarketing, unitamente alla cancellazione del vostro numero di telefono dai registri del call center che vi ha contattato. Solitamente, questo basta come deterrente per chiamate future.

Attenti anche alle operazioni di portabilità del numero presso altro operatore: infatti, quando si stipula un contratto con un nuovo gestore telefonico conservando lo stesso numero di telefono, il vecchio gestore telefonico cancella dal DBU, il Data Base Unico contenente tutti i numeri di telefono degli elenchi pubblici, il numero dell’intestatario che ha deciso di cambiare operatore.

Come si legge sul sito dell’RPO “contestualmente alla cancellazione del numero da parte del vecchio gestore telefonico, il nuovo gestore telefonico deve inserire lo stesso numero nel DBU. In caso di ritardo o di mancata osservazione di tale procedura, il sistema su cui si basa il Registro Pubblico delle Opposizioni interpreta la cancellazione del numero da parte del vecchio gestore telefonico come una cessazione della linea telefonica, annullando l’iscrizione.”

Assicuratevi pertanto che il nuovo operatore abbia rispettato la procedura iscrivendovi al registro.

