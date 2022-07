Finalmente è arrivato il gran giorno: come anticipato, da oggi, 27 luglio 2022, è attivo il Registro pubblico delle opposizioni (RPO) anche per i numeri di cellulare. L’iscrizione consente di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate, sia che si tratti di operatori umani che di telefonate automatizzate (le cosiddette robocall). Facciamo un bel ripasso e vediamo come funziona e come iscriversi.

Il Registro pubblico delle opposizioni per i cellulari è attivo da oggi

Siete stufi di ricevere in continuazione chiamate di telemarketing indesiderate che promuovono contratti telefonici, di luce e gas e di qualsivoglia servizio? Allora il rinnovato Registro pubblico delle opposizioni è ciò che fa per voi, soprattutto ora che si possono inserire anche i numeri di cellulare (finora solo quelli di rete fissa).

L’adesione al servizio annulla i consensi alla pubblicità rilasciati in precedenza, a esclusione di quelli con i gestori delle utenze attuali e quelli che andrete ad autorizzare successivamente. Potete effettuarla gratuitamente e a tempo indeterminato, ma potete anche rinnovarla se intendete annullare i consensi rilasciati dopo l’iscrizione stessa. Potete iscrivere tutti i numeri di telefono fissi e mobili intestati a voi, oltre al vostro indirizzo per evitare l’eventuale pubblicità cartacea.

La violazione del diritto di opposizione dei contraenti telefonici, e di conseguenza la mancata osservanza del Registro pubblico delle opposizioni, è disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento generale sulla protezione di dati (RGPD): sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo. Purtroppo le nuove disposizioni non si applicano ai call center ubicati all’estero, e dunque l’addio alle chiamate di telemarketing rischia di non essere definitivo.

Se non avete mai aderito al Registro delle opposizioni potete iscrivervi facilmente in tre diversi modi: attraverso l’apposito form sul sito del RPO (accessibile attraverso la funzione “Iscriviti”), tramite telefono (chiamando dal numero che volete iscrivere) o tramite e-mail (inviando il modulo compilato). Se avete già aderito al servizio con uno o più numeri, potete gestire l’iscrizione attraverso le funzioni “Rinnovo” (per revocare tutti i consensi pubblicitari forniti nel frattempo), “Revoca selettiva” (per revocare selettivamente l’opposizione nei confronti di specifici operatori registrati) e “Cancellazione”, sempre attraverso sito web, telefono o e-mail.

Per tutti i dettagli potete consultare la nostra guida qui in basso:

Come iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni per cellulari

