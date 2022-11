Nei giorni scorsi, complice il presunto avvicinarsi della presentazione ufficiale, abbiamo avuto modo di dare uno sguardo non solo alle specifiche, ma anche ai primi render dei futuri OPPO Reno 9, Reno 9 Pro e Reno 9 Pro+. Ora, grazie ad un annuncio dell’azienda sul social network cinese Weibo, conosciamo la data ufficiale di presentazione, fissata per il 24 novembre.

Caratteristiche e design della prossima famiglia OPPO Reno 9

Sul sito ufficiale cinese del produttore, sono apparse le pagine dedicate ai tre dispositivi della prossima famiglia di smartphone, oltre ai render ufficiali possiamo farci un’idea delle configurazioni con cui verranno venduti gli smartphone della nuova serie Reno.

OPPO Reno 9

Partiamo dal fratellino minore, OPPO Reno 9 condividerà il design frontale con tutti i membri della gamma, presentandosi con bordi curvi, un foro centrale per ospitare la fotocamera frontale e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display; al posteriore invece, analogamente a quanto accadrà con Reno 9 Pro, sarà presente una doppia fotocamera.

Ecco quello che dovrebbero essere le specifiche tecniche dello smartphone:

Display OLED FHD+ da 6,7 ​​pollici (1080 x 2412 pixel) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, oscuramento PWM ad altissima frequenza di 2160 Hz

Processore Snapdragon 778G (4 CPU Kryo 670 da 2,4 GHz + 4 CPU Kryo 670 da 1,8 GHz) 6nm con GPU Adreno 642L

8 GB di RAM con 256 GB di spazio di archiviazione, 12 GB di RAM con 256 GB/512 GB di spazio di archiviazione

Android 13 con ColorOS 13

Fotocamera posteriore da 64 MP con flash LED, fotocamera da 2 MP

Fotocamera frontale da 32MP

Sensore di impronte digitali integrato nel display

7,19 mm di spessore, peso: 174 g

5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, USB tipo C, NFC

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 67 W

OPPO Reno 9 Pro

Come già detto anche OPPO Reno 9 Pro, come il fratello minore, sfoggerà posteriormente un modulo fotografico principale formato da due sensori; il modulo, come nel primo caso, sarà completamente a filo con il corpo dello smartphone, mentre la parte anteriore del dispositivo non differisce minimamente dagli altri due smartphone della gamma.

Di seguito le presunte specifiche tecniche:

Display OLED FHD+ da 6,7 ​​pollici (1080 x 2412 pixel) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, oscuramento PWM ad altissima frequenza di 2160 Hz

Processore MediaTek Dimensity 8100-Max (5 nm) con Mali-G610 MC6

RAM LPDDR5 da 16 GB con memoria UFS 3.1 da 256 GB/512 GB

Android 13 con ColorOS 13

Fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Sony IMX890, flash LED, fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, MariSilicon X NPU

Fotocamera frontale da 32MP

Sensore di impronte digitali nel display

5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, USB tipo C, NFC

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 67 W

OPPO Reno 9 Pro+

Veniamo ora al membro anziano della famiglia, OPPO Reno 9 Pro+ sarà l’unico dei tre con un sistema fotografico principale composto da tre sensori fotografici che, a differenza degli altri due modelli, sarà leggermente sporgente rispetto al corpo dello smartphone.

Ecco quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche:

Display OLED FHD+ da 6,7 ​​pollici (1080 x 2412 pixel) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, oscuramento PWM ad altissima frequenza di 2160 Hz

Processore Snapdragon 8 Gen 1+ 4nm fino a 3,2 GHz con GPU Adreno 730

RAM LPDDR5 da 16 GB con memoria UFS 3.1 da 256 GB/512 GB

Android 13 con ColorOS 13

Fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Sony IMX890, OIS, flash LED, fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, fotocamera macro da 2 MP MariSilicon X NPU

Fotocamera frontale da 32MP

Sensore di impronte digitali nel display

5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, USB tipo C, NFC

Batteria da 4700 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80 W

Come potete notare dalle immagini, i render della parte superiore di OPPO Reno 9 Pro+ mostrano un’apertura aggiuntiva sul modello in questione, questa in affiancamento a quelli che presumibilmente sono un microfono e un sensore IR, potrebbe essere un altoparlante aggiuntivo, caratteristica esclusiva del modello di punta della famiglia.

Attualmente non ci sono informazioni ufficiali circa i prezzi di vendita degli smartphone in questione, è probabile che, a meno di ulteriori fughe di notizie, bisognerà attendere la presentazione ufficiale per conoscerli, il che vorrebbe dire pazientare fino alla prossima settimana.

Potrebbe interessarti anche: OPPO A1 Pro è ufficiale con display OLED curvo e fotocamera da 108 MP