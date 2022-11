Fastweb ha annunciato una nuova rimodulazione per alcuni clienti di telefonia mobile. A partire dal primo rinnovo successivo al prossimo 13 di dicembre, infatti, l’operatore andrà ad aumentare il canone mensile di alcune offerte già attive. Per i clienti Fastweb è, quindi, in arrivo una vera e propria stangata con aumenti che andranno da un minimo di 3 euro al mese ad un massimo di ben 6 euro al mese. Si tratta di un rincaro nettamente superiore rispetto alla precedente rimodulazione, entrata in vigore a novembre, che prevedeva aumenti fino ad “appena” 3 euro al mese. Ecco tutti i dettagli in merito alla rimodulazione:

Fastweb esagera: fino a 6 euro in più al mese con la nuova rimodulazione valida da dicembre 2022

Brutte notizie per i clienti Fastweb. L’operatore, infatti, ha annunciato la partenza di una nuova campagna di rimodulazioni con aumenti che entreranno in vigore a partire dal prossimo 13 di dicembre. Per effetto di questa rimodulazione, sono in arrivo aumenti tra 3 e 6 euro al mese. L’importo effettivo dell’aumento dipenderà dall’offerta attivata dal cliente colpito dalla modifica unilaterale del contratto. Da notare che Fastweb ha fornito un elenco delle offerte rimodulate senza però specificare l’entità del rincaro per ogni singola offerta (viene indicato solo il range di aumento che è, come detto, pari a 3-6 euro al mese). Per effetto di questa modifica unilaterale, quindi, la spesa annuale per i clienti Fastweb potrebbe aumentare fino a 72 euro.

Per il settore di telefonia mobile si tratta di una rimodulazione da record, con rincari molto significativi che renderanno le offerte attive decisamente più sconvenienti. Fortunatamente, i clienti colpiti dalla rimodulazione possono passare subito ad altro operatore senza costi. In alternativa, è possibile recedere dal contratto, con disattivazione della SIM. Per evitare la rimodulazione è possibile inviare una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), o PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, allegando una copia del proprio documento di identità e specificando come causale “modifica delle condizioni contrattuali”.

L’operazione può essere completata anche recandosi in un negozio Fastweb oppure chiamando al Servizio Clienti dell’operatore. Per mantenere il numero, in ogni caso, basterà effettuare la portabilità verso un altro provider attivando l’offerta desiderata tra le tante presenti sul mercato. Da notare, inoltre, che i clienti che hanno acquistato un dispositivo a rate con Fastweb potranno ugualmente esercitare il diritto di recesso senza penali. In questo caso, sarà necessario specificare, nella comunicazione inviata all’operatore, se si preferisce continuare con la rateizzazione oppure saldare quanto dovuto (e senza costi aggiuntivi) in un’unica soluzione.

Per esercitare il diritto di recesso a seguito della rimodulazione Fastweb annunciata in queste ore c’è tempo fino al prossimo 15 gennaio 2023 mentre l’aumento diventerà effettivo a partire dal 13 dicembre 2022. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale dell’operatore che trovate al link in fonte. Ricordiamo che Fastweb ha già annunciato una rimodulazione anche per i suoi clienti di rete fissa che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° dicembre 2022 con aumenti fino a 5 euro al mese.

Leggi anche: Fastweb lancia una nuova offerta con 200 GB in 5G a meno di 9 euro al mese