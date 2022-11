Fastweb ha iniziato il mese di novembre con una rimodulazione per i già clienti, che da oggi devono fare i conti con rincari fino a 3 euro al mese sulle proprie offerte mobile, ma anche con una nuova offerta speciale da ben 200 GB al mese. Per tutto il mese di novembre, infatti, Fastweb mette a disposizione dei nuovi clienti la tariffa speciale Fastweb Mobile Rush, attivabile con portabilità del numero da qualsiasi operatore oppure richiedendo un nuovo numero di cellulare. Si tratta dell’offerta 5G più economica sul mercato ed anche di una delle proposte tariffarie più complete a meno di 10 euro al mese. Ecco i dettagli completi di questa nuova offerta che sarà disponibile fino al prossimo 30 di novembre per tutti i nuovi clienti che scelgono di passare a Fastweb:

Fastweb Mobile Rush: 200 GB a 8,85 euro al mese per tutti i nuovi clienti dell’operatore

C’è tempo fino al prossimo 30 di novembre per attivare la nuova offerta speciale Fastweb Mobile Rush che l’operatore lancia in occasione dell’iniziativa che chiama “Black November” (un chiaro riferimento al sempre più vicino Black Friday). L’offerta in questione è davvero completa e molto vantaggiosa per chi è alla ricerca di una tariffa con tanti Giga a meno di 10 euro al mese. C’è poi il plus rappresentato dalla possibilità di sfruttare il 5G Fastweb senza costi aggiuntivi.

L’offerta Fastweb Mobile Rush presenta minuti illimitati verso tutti in Italia e dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali (numeri fissi e in alcuni casi anche mobile). Ci sono anche 100 SMS da utilizzare ogni mese. Il punto di forza dell’offerta è rappresentato dai Giga inclusi. Con Fastweb Mobile Rush, infatti, si ha a disposizione un bundle dati da ben 200 GB in 4G e 5G da utilizzare ogni mese per navigare. Per utilizzare il 5G, oltre alla copertura della rete, è necessario avere a disposizione uno smartphone compatibile con la rete Fastweb. In roaming in UE, Regno Unito e Svizzera è possibile utilizzare minuti illimitati, 100 SMS e fino a 9 GB ogni mese senza costi aggiuntivi.

Fastweb Mobile Rush presenta un costo di 8,95 euro al mese con attivazione gratuita scegliendo la sottoscrizione online dell’offerta che prevede anche l’invio dell SIM senza costi all’indirizzo fornito dall’utente oppure il ritiro in un negozio Fastweb. Nel canone sono inclusi tutti i servizi accessori (Ascolto segreteria telefonica, controllo credito e consumo, Ti ho Chiamato, Scatto alla Risposta, servizio VoLTE). Non ci sono vincoli o costi nascosti di alcun tipo. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti Fastweb, sia con portabilità del numero da un altro operatore (non ci sono vincoli in merito all’operatore di provenienza) che richiedendo un nuovo numero. L’addebito del canone mensile è su canone residuo oppure su conto corrente.

Scegliendo l’offerta di Fastweb è possibile abbinare uno smartphone o un tablet da acquistare a rate alla propria SIM. L’acquisto avviene tramite finanziamento con 20, 24 o 30 rate mensili in base al modello scelto. In caso di recesso anticipato, le offerte a rate di Fastweb non prevedono penali ma solo il pagamento delle rate residue con la possibilità per il cliente di scegliere se proseguire la rateizzazione o pagare in un’unica soluzione.

Per tutti i dettagli sull’offerta è possibile fare riferimento al sito ufficiale Fastweb.

Leggi anche: La rete 5G di Fastweb ora va molto più veloce