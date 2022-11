Samsung Galaxy A33 5G è uno smartphone di fascia media ufficializzato il 17 marzo 2022 in compagnia dei fratelli maggiori Galaxy A53 5G e Galaxy A73 5G. Oggi questo dispositivo è in offerta con uno sconto imperdibile presso il negozio online di una delle maggiori catene di elettronica presenti in Italia.

Samsung Galaxy A33 5G in offerta da MediaWorld a 208,25 euro

Samsung Galaxy A33 5G è attualmente in offerta da MediaWorld al prezzo di 208,25 euro, anziché 266,99 euro, quindi può essere acquistato con il 22% di sconto su una delle principali catene di elettronica di consumo che operano in Italia con consegna a domicilio gratuita. Il modello in offerta è quello con 128 GB di spazio di archiviazione interna nella variante di colore nero.

Tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy A33 5G vale la pena citare lo schermo Infinity-U Super AMOLED da 6,4 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, il sensore d’impronte digitali integrato, il SoC Exynos 1280 octa core da 2,4 GHz affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1 TB.

Il comparto fotografico include una quadrupla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 48 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP, un sensore macro da 5 MP e un sensore per la profondità di campo da 2 MP, mentre per i selfie c’è un obiettivo singolo da 13 MP.

A livello di connettività sono presenti 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 25 W. Per tutti gli altri dettagli potete consultare la nostra pagina prodotto e guardare la nostra video recensione qui sotto.

Se ritenete che Samsung Galaxy A33 5G faccia al caso vostro, potete approfittare dell’offerta MediaWorld utilizzando il link sottostante prima che le scorte si esauriscano. Ricordate inoltre che lo smartphone ha già iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 13, fattore che lo rende ancora più appetibile.

Acquista Samsung Galaxy A33 128 GB Black a 208,25 euro da MediaWorld