WhatsApp Beta per Android porta un automatismo per ridurre le notifiche

Il team di sviluppo di WhatsApp è sempre al lavoro per migliorare il servizio sia nelle funzionalità più importanti che negli aspetti apparentemente secondari: l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android rilasciato attraverso il Google Play Beta Program porta l’app alla versione 2.22.24.15 e si concentra proprio su una funzione che a molti potrebbe apparire poco utile, ma che in realtà può rivelarsi di grande comodità nel quotidiano utilizzo del servizio di messaggistica: la disattivazione automatica delle notifiche nei gruppi con un elevato numero di partecipanti, pensata per ridurre il numero di notifiche ogni giorno tartassano gli utenti anche per i motivi più futili. Allo stato attuale, la novità è stata rilasciata solo per alcuni beta tester, ma è inutile dire che la vorremmo disponibile per tutti il prima possibile.

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato a più riprese di WhatsApp, raccontandovi sia novità già rilevanti anche per la versione stabile sia nuove funzioni in test a partire dalla beta dell’app: dall’annuncio delle Community e di altre gradite nuove aggiunte agli avatar che il servizio di messaggistica permetterà di sfruttare, passando per i miglioramenti relativi ai messaggi effimeri e alla futura possibilità di utilizzare il servizio anche sui tablet Android, senza dimenticare la maggiore attenzione alla verifica in due passaggi e il nuovo meccanismo per inviare messaggi a se stessi. Se ve ne sieti persi qualcuna, potete rimediare facilmente visitando questo link per la nostra pagina che raccoglie le notizie su WhatsApp per iOS e desktop e quest’altro per la pagina dedicata al mondo Android.

WhatsApp Beta per Android 2.22.24.15: le novità dell’aggiornamento

Nel nostro precedente articolo dello scorso 21 ottobre, ci eravamo occupati di WhatsApp Beta 2.22.23.9, raccontandovi sia gli ultimi sviluppi relativi agli avatar che una novità molto importante per i gruppi di maggiori dimensioni: contestualmente all’allargamento a 1.024 del numero massimo dei membri di un gruppo, il team di sviluppo di WhatsApp aveva deciso di sviluppare la funzione che permette di silenziare automaticamente i gruppi più grandi.

Una ventina di giorni dopo l’avvistamento, finalmente la novità sta iniziando a farsi largo tra gli utenti che abbiano installato la più recente versione di WhatsApp Beta per Android dal Google Play Store. Come potete vedere chiaramente dallo screenshot riportato qui sotto, la disponibilità della funzione viene opportunamente segnalata nel momento in cui si va ad aprire una chat di gruppo con più di 256 partecipanti: una notifica pop-up informa l’utente della disattivazione automatica delle notifiche per quel gruppo al fine di ridurne la quantità. Naturalmente, ciascun utente conserva la possibilità di gestire in autonomia gruppi e notifiche, pertanto, anche quando la novità sarà disponibile per tutti, non verrà meno la possibilità di riattivare le notifiche per qualsiasi gruppo, anche per quelli più grandi e caotici. Di sicuro, però, l’automatismo in discorso si rivelerà particolarmnte utile per un gran numero di utenti, come quelli meno esperti e dunque non avvezzi a personalizzare la gestione delle notifiche e quelli che — loro malgrado — si trovano membri di gruppi particolarmente ciarlieri.

Insomma, per ora la funzione in discorso sia in roll out per un ristretto numero di utenti del ramo beta, ma la speranza è che la fase di test termini presto e che venga subito resa disponibile per tutti.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.