Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’app dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.23.9.

Le novità della versione 2.22.23.9 di WhatsApp Beta per Android

In estate il team di WhatsApp ha ampliato i gruppi, portando il numero massimo di possibili partecipanti a 512 e un paio di settimane fa ha alzato ulteriormente l’asticella, consentendo agli utenti di creare gruppi che arrivano fino a 1.024 membri.

Anche se è già possibile silenziare i gruppi per evitare di ricevere continuamente notifiche, dalla versione 2.22.23.9 beta emerge che gli sviluppatori sono al lavoro su una funzionalità per silenziare automaticamente i gruppi più grandi.

Così come viene mostrato da questo screenshot, gli utenti nel momento in cui entreranno in un gruppo numeroso (con oltre 256 partecipanti) visualizzeranno un messaggio che li informa che viene silenziato automaticamente, anche se ovviamente sarà sempre possibile riattivare le notifiche in qualsiasi momento.

Non è chiaro, invece, se anche il superamento di 256 membri determinerà la disattivazione in automatico delle notifiche per tutti i partecipanti o se, al contrario, la funzionalità riguarderà solo quelli che aderiscono ad esso successivamente.

Sempre con la versione 2.22.23.9 beta viene attivata per alcuni tester la possibilità di impostare un avatar.

WhatsApp creerà automaticamente un nuovo pacchetto di adesivi dopo aver configurato un avatar, così da poterli condividere con gli amici. Gli utenti, inoltre, potranno anche scegliere un avatar da usare come immagine del proprio profilo.

Per verificare se la funzionalità è stata attivata per il proprio account è sufficiente accedere al menu delle impostazioni e cercare una sezione chiamata Avatar.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.23.9 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica istantanea hanno la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

