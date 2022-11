Noitel, operatore virtuale che si appoggia alla rete di Vodafone, ha annunciato la disponibilità del servizio VoLTE, soluzione che permetterà ai suoi utenti di continuare a navigare sul Web mentre stanno telefonando.

Noitel precisa che il VoLTE non comporta per gli utenti alcun costo aggiuntivo: le chiamate saranno tariffate secondo la propria offerta o il piano della propria SIM e non causano l’utilizzo di Giga.

Come funziona il VoLTE di Noitel

Ecco come viene descritta questa tecnologia dall’operatore sul suo sito:

La tecnologia VoLTE (Voice over LTE), grazie alla Rete Vodafone e alle potenzialità di alcuni modelli di smartphone, ti permette di effettuare chiamate in alta definizione continuando a navigare e a utilizzare le app senza rallentamenti o interruzioni durante la chiamata.

Noitel ricorda che per utilizzare il VoLTE è necessario avere una SIM con supporto 4G e uno smartphone abilitato a tale tecnologia e bisogna trovarsi in una località coperta dal 4G, aggiungendo che è possibile sfruttare il servizio anche se la propria offerta non include traffico dati.

L’operatore precisa inoltre che se anche l’interlocutore può contare sul supporto VoLTE, la migliore qualità delle chiamate sarà percepita da entrambe le parti.

Per quanto riguarda gli smartphone compatibili, al momento sul sito di Noitel sono elencati soltanto numerosi modelli di iPhone (è richiesto iOS 15.4.1 o versione successiva) mentre nelle sezioni relative a Samsung e Android si legge “Il servizio sarà disponibile a breve”.

A tal proposito, Noitel ricorda che l’operatore telefonico aggiorna mensilmente la lista di smartphone compatibili con il servizio VoLTE, permettendo di sfruttarelo anche su molti dei device acquistati da altri operatori telefonici o canali di vendita.

Ai possessori di telefoni che non risultano nella lista degli smartphone compatibili Noitel consiglia di contattare l’operatore o il produttore da cui è stato acquistato per verificare la compatibilità con il servizio.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito dell’operatore.