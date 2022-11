Realme e OnePlus — ma anche OPPO e vivo — ricadono sotto l’ombrello del gigante cinese BBK Electronics Corporation, noto più semplicemente come BBK Electronics, per questo motivo — essendo per giunta dei marchi operanti nello stesso mercato e spesso persino nelle stesse fasce di prezzo — non è affatto sorprendente constatare che spesso condividano tecnologie oppure adottino soluzioni simili a livello tecnico e nel prossimo futuro potremmo avere un esempio concreto di ciò con Realme GT Neo 4 e OnePlus Ace 2. I due smartphone hanno appena formato oggetto di nuove indiscrezioni secondo le quali potrebbero avere parecchio in comune.

Realme GT Neo 4 e OnePlus Ace 2 saranno lo stesso smartphone?

La voce arriva dalla Cina, con particolare riferimento alla piattaforma social e di microblogging Weibo, e a riportarla è stato il solito Digital Chat Station. Il leaker parla di un inedito smartphone Android dotato della Mobile Platform Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm senza però spingersi a rivelarne il nome. Alla luce delle specifiche tecniche elencate, comunque, in tanti hanno provato ad indovinare che possa trattarsi o di OnePlus Ace 2 o di Realme GT Neo 4, se non addirittura di entrambi.

Qualche ulteriore indizio si può ricavare da quanto riferito proprio da Digital Chat Station, che in un post precedente aveva parlato di una Realme al lavoro per lanciare un modello GT Neo 4 in grado di competere ad armi pari con Redmi K60 e che in risposta ad un commento al nuovo post ha descritto questo smartphone senza nome proprio come un concorrente di K60. Insomma, le specifiche elencate potrebbero appartenere proprio al prossimo smartphone con cui Realme darà l’assalto alla fascia medio-alta del mercato Android.

In altri commenti non smentiti alcuni utenti hanno provato ad associare la scheda tecnica dettagliata di seguito ad un altro smartphone riconducibile alla BBK Electronics: il futuro Ace 2 a marchio OnePlus. Il motivo è presto detto: il dispositivo chiacchierato dovrebbe essere dotato di ben 16 GB di memoria RAM, che è lo stesso quantitativo massimo raggiunto anche dall’ottimo OnePlus 10T 5G lanciato qualche mese fa e di cui trovate a la nostra recensione a questo link. Insomma, a conti fatti, OnePlus Ace 2 e Realme GT Neo 4 potrebbero condividere ampi tratti della scheda tecnica.

Presunte specifiche di Realme GT Neo 4 / OnePlus Ace 2

Detto questo, veniamo alle specifiche tecniche che Digital Chat Station attribuisce a questo rivale per ora senza nome di Redmi K60. Il presunto Realme GT Neo 4 e/o OnePlus Ace 2 dovrebbe essere dotato di un display OLED con una diagonale di 6,7 pollici e una risoluzione 1,5K (2772 x 1240 pixel), con annesso supporto 2160Hz PWM dimming. Nessun compromesso in termini di prestazioni che, come detto, saranno affidate alla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Il post di DCS prosegue elencando i presunti dettagli del comparto fotografico dello smartphone, in riferimento al quale si parla di una singola fotocamera anteriore da 16 MP con sensore S5K39P e di una tripla fotocamera posteriore così composta: sensore principale da 50 MP Sony IMX890 (serie), sensore secondario OV08D10 da 8 MP presumibilmente associato ad ottica ultra-grandangolare e sensore OV02B10 da 2 MP (sulla cui utilità è difficile tacere le solite perplessità).

Infine, leaker parla anche della batteria, attribuendo al presunto Realme GT Neo 4 e/o OnePlus Ace 2 un’unità da 5.000 mAh, cui dovrebbe essere abbinata una ricarica particolarmente rapida da non meno di 100 W.

Allo stato attuale, queste sono pure e semplici indiscrezioni, pertanto vanno lette cum grano salis, tuttavia ci sono dei precedenti che rendono l’ipotesi tutt’altro che inverosimile: Realme GT Neo 3 e OnePlus Ace, noto anche come OnePlus 10R, condividono più di una caratteristica tecnica. Insomma, la storia potrebbe ripetersi con Ace 2, che quindi potrebbe calcare la scena internazionale col nome OnePlus 11R. È bene precisare che lo stesso DCS non parla di un lancio imminente, insomma il tempo per scoprire qualche dettaglio in più non dovrebbe mancare.

