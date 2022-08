Realme GT NEO 3 è uno smartphone Android di fascia media presentato in Cina a marzo 2022 e lanciato sul mercato italiano a giugno 2022 insieme a Realme GT NEO 3T.

Entrambi i modelli puntano molto sulla velocità di ricarica della batteria, davvero da record per il periodo di uscita.

Ora sembra che Realme stia lavorando al successore, poiché un noto informatore ha scoperto delle tracce di Realme GT NEO 4.

Realme GT Neo 4 è già in lavorazione

Il leaker Mukul Sharma ha individuato Realme GT NEO 4 sui siti Web ufficiali cinesi e indiani dell’azienda.

Purtroppo non sono stati rinvenuti altri riferimenti né per quanto riguarda le specifiche né i merito alla data di lancio dello smartphone, ma almeno sappiamo che Realme GT NEO 4 è già in lavorazione.

Realme GT NEO 3 è trainato dal SoC MediaTek Dimensity 8100 octa core basato sul processo produttivo a 5 nm e sfoggia un display AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Il comparto fotografico posteriore è composto da un sensore principale IMX766 da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e uno da 2 MP per le macro, mentre frontalmente è disponibile un sensore Samsung da 16 MP.

La connettività include 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e porta USB Type-C, mentre la batteria è da 4500 o da 5000 mAh, rispettivamente con ricarica rapida UltraDart da 150 W o SuperDart da 80 W. Per tutti gli altri dettagli potete consultare la scheda tecnica completa o la video recensione qui sotto.