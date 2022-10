Redmi K60 è atteso per il prossimo anno, ciononostante una stringata fuga di notizie rivela già oggi informazioni chiave relative a schermo, chipset e batteria della prossima serie di smartphone dell’azienda.

In un modo molto conciso il noto informatore Digital Chat Station ha condiviso sul social cinese Weibo che la serie Redmi K60 adotterebbe un display con risoluzione 2K.

Probabilmente sarebbe quindi uno schermo AMOLED poiché questa tecnologia è stata impiegata su tutta la serie K50 disponibile in Cina, tuttavia il post non rivela nulla circa le sue dimensioni e nemmeno la frequenza di aggiornamento.

Redmi K60 adotterebbe il chipset Snapdragon 8+ Gen 1

Secondo quanto riportato dal leaker la gamma Redmi K60 sarebbe basata sul SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e sarebbe alimentata da una batteria da 5.500 mAh con il supporto per la ricarica cablata da 67 W e la ricarica wireless da 30 W. In questo si tratterebbe del primo smartphone Redmi a supportare la ricarica wireless.

Secondo precedenti indiscrezioni Redmi K60 Pro adotterebbe lo Snapdragon 8 Gen 2 che debutterà a novembre, quindi le specifiche condivise di cui sopra potrebbero riferirsi al modello standard, anche se la formazione non è ancora chiara.

Secondo altre voci di corridoio il successore di Redmi K50 verrebbe annunciato in Cina nel primo trimestre del 2023 e dovrebbe essere successivamente lanciato come POCO F5 in India e nei mercati globali.

Leggi anche: Migliori smartphone Redmi / POCO