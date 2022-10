Realme 10 è in arrivo, e la presentazione ufficiale non si farà attendere ancora molto. La stessa casa cinese conferma quest’oggi l’evento di lancio del suo nuovo smartphone Android, che sarà disponibile anche in Italia. In più, Realme ne approfitta per qualche anticipazione: andiamo a scoprire tutto.

L’evento di lancio di Realme 10 è dietro l’angolo

Realme 10 sarà presentato mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 11:00 e si proporrà come leader del segmento grazie al potente SoC MediaTek Helio G99 octa core. A confermare la presenza del processore è la stessa casa cinese, che svela anche la disponibilità di una RAM dinamica fino a 16 GB (8 + 8 GB): grazie a quest’ultima lo smartphone sarà in grado di garantire fluidità con fino a 18 applicazioni aperte contemporaneamente.

“La serie numerica di Realme si è da sempre contraddistinta per essere equipaggiata con tecnologie di ultima generazione capaci di offrire un’esperienza d’uso senza pari e Realme 10 intende confermare questo trend, grazie a soluzioni e innovazioni che sapranno entusiasmare i consumatori“, sostiene il comunicato del produttore. In base a quanto sappiamo il dispositivo dovrebbe effettivamente offrire specifiche niente male: oltre a quelle già anticipate qui sopra direttamente dall’azienda, sappiamo che dovrebbero esserci display LCD da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+, sensore d’impronte laterale, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP e secondario da 2 MP, fotocamera anteriore da 16 MP e batteria da 5000 mAh.

Per ora nessuna conferma su Realme 10 Pro, che rispetto al “fratello minore” dovrebbe offrire MediaTek Dimensity 1080, display AMOLED con bordi curvi (sempre da 6,7 pollici) e sensore d’impronte integrato nel display.

Appuntamento dunque a mercoledì 9 novembre 2022, alle ore 11:00: manca solo qualche giorno e scopriremo tutti i dettagli su Realme 10. Cosa vi aspettate da questo nuovo smartphone Android?

